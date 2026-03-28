FOLKSVAGEN GRADI IZRAELU "GVOZDENU KUPOLU": Odbrambene komponente proizvodiće se u nemačkom Osnabriku

ODBRAMBENE komponente za izraelsku Gvozdenu kupolu, mogle bi uskoro da se proizvode u Nemačkoj, a kako mediji pišu, za to su "viđeni" pogoni Folksvagena.

Foto Tanjug/AP

Ova ideja, deo je strategije nemačke autoindustrije, koja godinama beleži pad profita usled transformacije tržišta, pa je odlučila da svoje proizvodne kapacitete, iskoristi u druge svrhe. Plan aktivno podržava vlada Fridriha Merca.

Iako savezna vlada u Berlinu nema udeo u Folksvagenu, pokrajina Donja Saksonija poseduje skoro 12 odsto akcija i petinu glasačkih prava. Ako se potvrdi, saradnja Folksvagena i izraelske kompanije bila bi do sada najveći primer okretanja industrijskog giganta od tradicionalnog poslovanja ka sektoru odbrane koji trenutno raste.

BASF u Kini BASF, najveća hemijska kompanija na svetu sa sedištem u Nemačkoj, otvorila je mega-postrojenje u kineskom gradu Džanđang. Rekordna pojedinačna investicija u istoriji kompanije od skoro devet milijardi evra, povezana je sa rizicima, ali se očekuje i ogroman rast prometa. "Ovde se vidi koliko smo tesno povezani sa Kinom, uprkos svim debatama o prevelikoj zavisnosti od kineskog tržišta", poručila je, na otvaranju, Katerina Rajhe, nemačka ministarka privrede i podsetila da polovinu svetske potražnje za hemikalijama otpada na Kinu. Postrojenje je namenjeno kineskom tržištu, a eventualni izvoz, biće moguć samo u Jugoistočnoj Aziji.

Folksvagenova podružnica MAN proizvodi vojne kamione zajedno sa nemačkom kompanijom Rajnmetal, a ovaj dil doneće najveću uključenost Folksvagena u industriju naoružanja još od Drugog svetskog rata, kad je proizvodio vozila i bombe za naciste. Fajnenšel tajms navodi, naime, da ova kompanija vodi razgovore sa izraelskom firmom Rafael advanst difens sistems o mogućoj saradnji koja bi podrazumevala možda i potpuni prelazak proizvodnje sa automobila na vojnu opremu u centralnom pogonu u Nemačkoj.

Plan uključuje pretvaranje Folksvagenove fabrike u Osnabriku, koja se nosi sa teškoćama, u pogon za proizvodnju komponenti za sistem PVO Gvozedna kupola izraelske državne kompanije.

Folksvagen bi proizvodio vojna vozila i druge komponente za kupolu, ali ne i same rakete. Proizvodnja bi mogla da počne u roku od godinu i po. Iz Folksvagena poručuju da se "proizvodnja oružja isključuje i ubuduće". Cilj je da se sačuva svih 2.300 radnih mesta u Osnabriku. Osoba upoznata sa planovima kaže da "ambicija ide na to da broj zaposlenih i poraste, jer je potencijal ogroman". Isti anonimni sagovornik ističe da je "individualna odluka radnika da li žele da budu deo ovakvog projekta."

Foto:Profimedia

Od početka rata u Ukrajini, vrednost evropskih vojnih kompanija se udvostručila i utrostručila. Evropske vlade, drastično su povećale i nastavile da uvećavaju vojnu potrošnju, pri čemu su članice EU, samo lane, na odbranu potrošile skoro 400 milijardi evra.

Paolo Suriko, profesor ekonomije na Londonskoj školi biznisa koji se bavi inovacijama u oblasti odbrane, kaže da je prelazak industrijskih firmi u sektor odbrane ključan kako bi povećanje potrošnje u odbrani donelo šire ekonomske koristi.

Folksvagen planira da do 2030. ukine 50.000 radnih mesta u Nemačkoj, pošto je profit pao na najniži nivo za poslednju deceniju.Evropski proizvođači automobila suočavaju se sa nizom izazova, od poteškoća povezanih sa elektrifikacijom do pojačane konkurencije iz Kine. Generalni direktor automobilskog giganta, Oliver Blume, rekao je akcionarima da "Folksvagen grupa, koja između ostalog poseduje , Porše, Škodu i Audi, posluje u suštinski drugačijem okruženju".