uživoVENECUELA TONE U HAOS: Poznato ko je uhapsio Madura, cure prvi detalji (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.
Prva reakcija Rusije
Oružana agresija SAD protiv Venecuele izaziva duboku zabrinutost i osudu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.
Potpredsednica Venecuele: Vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga
Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores.
- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.
Izvori: Hapšenje Madura dogovoren izlazak
Izvori iz venecuelanske opozicije rekli su za Skaj njuz da veruju da je hapšenje Nikolasa Madura bio "dogovoreni izlazak".
Madura uhvatili pripadnici elitne američke jedinice
Operaciju u kojoj su uhvaćeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova žena izveli su pripadnici elitne američke jedinice "Delta", objavio je kanal Si-Bi-Es.
Elitne Delta jedinice bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.
Venecuelanski ministar odbrane: Američki napad kukavički
Napad SAD na Venecuelu je podmukao i kukavički i predstavlja pretnju po mir u čitavom regionu, rekao je venecuelanski ministar odbrane.
Kako je istakao, Venecuela neće podleći pod američkim napadima.
Ministar: Pokušaji SAD da smene vlast u Venecueli će doživeti krah
Sadašnji pokušaji SAD da pokrenu kolonijalni rat protiv Venecuele i izvedu smenu vlasti doživeće krah kao i raniji, poručio je venecuelanski ministar spoljnih poslova Ivan Pinto.
Eksplozije prestale, avioni SAD još iznad Venecuele
Eksplozije u Karakasu su prestale, ali američke letelice su i dalje u vazdušnom prostoru Venecuele, javlja "Njujork tajms" pozivajući se na izvore.
Si-Bi-Es: Šta su bili ciljevi udara
Među ciljevima napada SAD u Venecueli su vojna baza Fort Tiuna, vazdušna baza La-Karlota, signalna antena El-Vulkan i luka La-Gvaira, naveo je Si-Bi-ES.
Vojno prisustvo SAD u Karipskom basenu drastično povećano
Sjedinjene Države su poslednjih meseci drastično povećale vojno prisustvo u Karipskom basenu, prebacivši tamo na hiljade vojnika i više od deset brodova, navodi Si-En-En.
Mediji: Oko vojne baze Fort Tiuna haos
U okolini vojne baze Fort Tiuna vlada haos, na desetine automobila pokušava da napusti taj deo grada, na stotine ljudi beži u potpunom mraku, javlja "Volstrit džornal".
Tramp se oglasio: Maduro je uhvaćen, izveden je iz zemlje
"Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji!", naveo je Tramp.
Iran osudio napad na Venecuelu
Iranski ministar spoljnih poslova osudio je američki napad na Venecuelu.
Saopštenje Bele kuće kada avioni napuste vazdušni prostor Venecuele
Američke vlasti potvrdile su da je vojna operacija u Venecueli u aktivnoj fazi. Operacija se nastavlja, naveo je za "Volstrit džornal" neimenovani visoki američki zvaničnik ne navodeći koji su ciljevi udara.
Bela kuća će objaviti zvanično saopštenje kada avioni SAD napuste vazdušni prostor Venecuele.
Odbor Senata SAD za vojsku neobavešten o udarima
Odbor američkog Senata za oružane snage nije unapred obavešten o mogućim vojnim dejstvima u Venecueli, javlja Si-En-En.
Zvanični Karakas: Obratićemo se UN
Vlada Venecuele će se obratiti Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim
organizacijama zbog agresije SAD, navodi se u saopštenju vlade koje je objavio ministar
spoljnih poslova Ivan Pinto.
Udari na gasnu infrastrukturu
Sjedinjene Države izvele su udare na gasnu transportnu infrastrukturu u Karakasu, rekao je izvor Sputnjika.
Vlasti savetuju građanima: Ostanite u kućama
Vlasti Karakasa preporučuju da se izbegava kretanje po gradu zbog napada dronova.
Tramp održao sastanak pred početak udara
Donald Tramp održao je u rezidenciji na Floridi, Mar-a-Lago, sastanak o nacionalnoj
bezbednosti pre početka udara na Venecuelu, piše "Njujork tajms".
Vlasti savetuju građanima: Ostanite u kućama
Vlasti Karakasa preporučuju da se izbegava kretanje po gradu zbog napada dronova.
"Volstrit džornal": Detonacije na dva aerodroma
Snažne eksplozije odjeknule su na međunarodnom aerodromu u Karakasu i još jednom, manjem, aerodromu namenjenom za vojne i privatne avione, navodi "Volstrit džornal".
Mediji: Vojska nije registrovala prve američke udare?
Venecuelanska vojska navodno nije registrovala prve američke udare jer je sistem zareagovanje bio isključen, a PVO nije uzvratila vatru, tvrdi "Foks njuz".
Minimum devet helikoptera iznad glavnog grada
Najmanje devet helikoptera uočeno je iznad Karakasa, javlja američki kanal En-Bi-Si.
CBS:Tramp odobrio napade u Venecueli nekoliko dana ranije
Predsednik SAD Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svetlo za izvođenje kopnenih udara u Venecueli nekoliko dana pre nego što je stvarna operacija izvršena, prema rečima dva američka zvaničnika koji su razgovarali sa CBS News pod uslovom anonimnosti o pitanjima nacionalne bezbednosti.
Vojni zvaničnici su razgovarali o sprovođenju misije na Božić, ali su američki vazdušni udari u Nigeriji protiv meta ISIS-a imali prednost, rekli su izvori.
Dani nakon Božića otvorili su više potencijalnih prozora za napade američkim vojnim zvaničnicima, ali je operacija održana zbog vremenskih uslova.
Zvaničnici su rekli da američka vojska želi vremenske uslove koji su povoljni za uspeh misije.
Venecuela proglasila vanredno stanje i osudila "vojnu agresiju SAD“
Venecuelanska vlada je saopštila da "odbacuje i osuđuje" "vojnu agresiju" SAD.
U saopštenju se dodaje:
- Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi.“
U saopštenju se dodaje da je Nikolas Maduro proglasio vanredno stanje.
Venecuela je saopštila da su napadi usmereni na civilne i vojne objekte u gradu Karakasu i državama Miranda, Aragua i La Gvaira.
Vlada se zaklela da će se braniti od očiglednih udara i optužila SAD da teže promeni režima.
- Cela zemlja mora biti aktivna da bi se porazila ova imperijalistička agresija - navodi se u saopštenju vlade, uz poziv za hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Tramp naredio udare na brojne ciljeve
Tramp je naredio udare na brojne ciljeve, uključujući i vojne, izveštava novinarka Si-Bi-Esa Dženifer Džejkobs, pozivajući se na američke zvaničnike.
Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele
Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele oštro je osudilo američku agresiju protiv njene zemlje.
Venecuelanske vlasti su pozvale sve snage u zemlji da pojačaju planove mobilizacije.
Trampovi zvaničnici upoznati sa izveštajima o eksplozijama
Zvaničnici Trampove administracije rekli su da su upoznati sa izveštajima o eksplozijama i avionima, rekli su izvori za CBS News, ali nije bilo neposrednog odgovora na zahteve Bele kuće za komentar, niti je bilo neposredne reakcije vlade Venecuele.
Kuća venecuelanskog ministra odbrane pod vatrom
Skaj njuz Arabija izveštava da je kuća venecuelanskog ministra odbrane Vladimira Padrina Lopeza bila pod vatrom.
Jezivi prizori sa ulica Karakasa
Pripadnici vojske nalaze se na ulicama Karakasa nakon eksplozija koje su potresle glavni grad Venecuele. Građani su snimljeni kako panično trče ulicama.
Oglasio se predsednik Kolumbije
Predsednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon serije eksplozija koje su odjeknule u Venecueli.
- U ovom trenutku bombarduju Karakas. Upozorenje celom svetu, oni su napali Venecuelu. Gađaju raketama - napisao je Petro na svom Iks nalogu.
Nema aviona iznad Venecuele
Vašzdušni prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.
Čulo se najmanje sedam eksplozija
Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu.
Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.
Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.
Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.
Eksplozije u Karakasu
U ranim jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.
Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.
Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.
Ekipa Si-en-ena je u subotu uveče bila svedok nekoliko eksplozija u Karakasu i izvestila je da su neki delovi grada ostali bez struje.
Prva eksplozija je zabeležena oko 1:50 po lokalnom vremenu (0:50 po istočnom vremenu).
- Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje - rekao je dopisnik Si-en-ena Osmari Ernandez.
Nekoliko delova grada je ostalo bez struje, a novinari javljaju da su glavnom gradu Venecuele mogli su da čuju zvuk aviona nakon eksplozija.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.
Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.
Pentagon za sada nije odgovorio na zahtev za komentar.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
VLADA NE ZNA GDE SE NALAZE MADURO I NjEGOVA SUPRUGA: Potpredsednica Venecuele traži dokaz
03. 01. 2026. u 11:20
VENECUELA TONE U HAOS: Poznato ko je uhapsio Madura, cure prvi detalji (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.
03. 01. 2026. u 07:45 >> 11:05
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)