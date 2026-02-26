"POSETIO SAM IVICU JUTROS": Predsednik Vučić se oglasio sa najnovijim informacijama o ministru Dačiću (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros u avionu na putu za Kazahstan da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića "nešto bolje", nakon što ga je jutros posetio.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

"Posetio sam Ivicu jutros. Lekari kažu da je stanje nešto bolje. Verujem u njega, a sad pravac Kazahstan po velike rezultate za našu Srbiju", napisao je predsednik na svom profilu na Instagramu.

On je dodao da je Dačićev oporavak u toku, iako ostaje oprez.

"Naravno, oprez je neophodan i dalje i ništa nije izvesno, ali je bolje, na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole, a mi idemo za Kazahstan, gde je minus 30 u ovom trenutku, tako da se spremamo malo drugačije da odgovorimo na hladnoću, a ono što je mnogo važnije to je da očekujemo topao doček, divnu dobrodošlicu", rekao je Vučić u obraćanju na Instagramu.

On je istakao da su domaćini odredili, što je "valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde" da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji.

"Očekuju nas važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomart Tokajevu. To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate", kazao je predsednik.

