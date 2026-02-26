EKSPLOZIJE ŠIROM UKRAJINE, NA METI I KIJEV: Rusija izvela masovni napad na nekoliko gradova (FOTO/VIDEO)

RUSIJA je u ranim jutarnjim satima 26. februara izvela kombinovani napad raketama i dronovima širom Ukrajine, gađajući Kijev, kao i Harkov, Zaporožje i Krivi Rog, gde su, prema navodima lokalnih vlasti, oštećene stambene zgrade i civilna infrastruktura.

Eksplozije su se prvo čule u glavnom gradu Ukrajine oko 4:00 ujutru po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara sa lica mesta, dok su ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali po nadolazećim ciljevima.

Načelnik Kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko izjavio je da Rusija napada grad i balističkim raketama i dronovima, pozivajući građane da ostanu u skloništima dok se ne ukine vazdušna opasnost.

Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da je protivvazdušna odbrana aktivna u gradu i upozorio stanovnike da ostanu na bezbednim mestima dok traju presretanja.

Over 20 people injured by the massive Russian attack on Ukraine last night. Thousands of people without electricity.



Every time I type up these long lists of injuries, deaths, losses, destruction and damages, I think how little they convey the reality of the Russian attacks.… https://t.co/Vj4NnY9cst pic.twitter.com/FmFH2KxZFz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 26, 2026

Monitoring kanali su takođe prijavili moguće lansiranje dodatnih raketa sa ruskih strateških aviona, što ukazuje da bi mogli uslediti novi napadi. Informacije o šteti ili žrtvama u Kijevu u tom trenutku nisu bile dostupne.

Šteta i požari u Kijevu

Kasnije su vlasti prijavile oštećenja u više gradskih okruga Kijeva.

Požari su zabeleženi na privatnom imanju u Golosijevskom okrugu, dok je dvospratna stambena kuća zahvaćena vatrom u Pečerskom okrugu nakon napada.

Harkov pod snažnim udarom

U Harkovu su vlasti brzo prijavile žrtve i materijalnu štetu, kako se napad proširio izvan prestonice.

Prema navodima zvaničnika, Rusija je izvela veliki napad sa 17 dronova i dve rakete, pogodivši više delova grada. Pogođeni su okruzi Ševčenkovski, Kijevski, Saltivski i Slobidski.

Oštećena je višespratna stambena zgrada, a najmanje devet osoba je povređeno, izjavio je guverner Oleg Sinegubov. Udar je pogodio i obližnje naselje Raj-Olenivka, čime je ukupan broj povređenih u Harkovskoj oblasti porastao na najmanje 14, uključujući i jedno dete.

Žrtve u Zaporožju i Krivom Rogu

U Zaporožju je guverner Ivan Fedorov izjavio da je nekoliko spratova stambene zgrade zahvatio požar, dok je jedna osoba ostala zarobljena unutra. Oštećeni su i tržni centar i privatna kuća.

Jedna osoba je poginula, a osam je povređeno, od kojih je jedna hospitalizovana u nepoznatom stanju.

Istovremeno, napad na Krivi Rog povredio je dve osobe - muškarca starog 89 godina i ženu od 82 godine, saopštio je guverner Oleksandr Hanža. Napad je izazvao požar u višespratnoj stambenoj zgradi.

Vlasti su navele da se podaci o žrtvama i ukupnoj šteti još uvek ažuriraju.

Napad u senci mirovnih pregovora

Najnoviji talas napada usledio je ubrzo nakon mirovnih pregovora održanih prošle nedelje u Ženevi, uz učešće Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Američki i ukrajinski zvaničnici održaće novu rundu razgovora u Ženevi 26. februara, izjavio je specijalni izaslanik Stiv Vitkof u obraćanju na konferenciji „Jalta evropska strategija“ 24. februara.

(Kijev independent)