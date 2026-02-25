VELIKE GUŽVE I U BAJINOJ BAŠTI: Narod došao da izrazi podršku listi SNS širom Srbije - Oglasio se Vučević (FOTO)
LIDER Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević boravi danas u Bajinoj Bašti.
- Divna slika danas iz Bajine Bašte – veliki broj građana okupio se da svojim potpisom pruži podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Bajina Bašta naša porodica“. Ovo je dokaz jedinstva, poverenja i snage naroda koji veruje u sigurnu i stabilnu budućnost. Do pobede! Živela Srbija- napisao je Vučević.
Sakupljanje potpisa u Aranđelovcu i Lučanima
Podsetimo, veliki broj građana iskazao je danas podršku listi SNS-a u Aranđelovcu, gde se sa građanima družila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.
Reke ljudi slile su se na štandove SNS-a kako bi podržali listu na predstojećim lokalnim izborima.
Narod je dočkao Anu Brnabić sa oduševljenjem, a mnogi su poželeli da se lsikaju i popričaju sa predsednicom Skupštine Srbije.
- Danas sam razgovarala sa građankama i građanima Aranđelovca koji su došli da svojim potpisom podrže listu na lokalnim izborima Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica - rekla je Brnabić, pa dodala:
- Velika zahvalnost svima koji su došli u ogromnom broju da podrže baš tu listu, listu za sigurnu budućnost, mir, napredak i Aranđelovac bez nasilja. To je većinska Srbija - jedinstvena, pristojna i odlučna da ne dopusti blokaderski teror manjine nad većinom. Predivna i toliko pozitivna energija danas u Aranđelovcu, koja nama svima daje snagu da se borimo još snažnije i odlučnije, svakoga dana na svakom mestu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nastaviće da pobeđuje i zajedno sa svim našim građanima, kao jedan tim, nastavićemo da sanjamo velike snove!
Građani su u velikom broju iskazali podršku listi SNS-a i u Lučanima.
Lokalni izbori 29. marta
Podsetimo, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine.
Raspisani su redovni lokalni izbori za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave, odnosno za Skupštinu grada Bora i skupštine opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka.
