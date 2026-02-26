Tenis

SENZACIJA! Srbin posle velike drame izbacio četvrtog tenisera sveta

Марко Паунић
Marko Paunić

26. 02. 2026. u 06:04

KAKAV meč u Akapulku!

СЕНЗАЦИЈА! Србин после велике драме избацио четвртог тенисера света

FOTO: Tanjug/AP

Miomir Kecmanović se plasirao u četvrtfinale Akapulka pošto je pobedio četvrtog tenisera sveta Aleksandra Zvereva 6:3, 6:7, 7:6.

Srpskom teniseru, trenutno 84. na ATP listi,  ovo je najveća pobeda u karijeri. Nije bilo lako doći do nje, borba je trajala dva sata i 40 minuta. Ali, vratio se nakon gubitka drugog seta, nije posustao i izborio četvrtfinale takmičenja.

Za polufinale će se boriti protiv Terensa Atmana, Francuza koji je u tri seta bio bolji od najnovijeg španskog čuda - Rafaela Hodara.

FOTO: Tanjug/AP

 

Što se tiče samog meča Srbin je u prvom setu vezao dva brejka, poveo 5:1 i tada je praktično sve bilo gotovo iako  je do kraja tog dela igre Zverev napravio jedan brejk. U nastavku je Kecmanović prokockao brejk priliku u petom gemu, pa je odluka pala nakon taj brejka. Bolje je odlučujući gem odigrao Nemac, u dva navrata napravio mini brejk dobio 13. gem sa 7:3 i uspeo da uzvrati udarac i vrati se u meč. 

U odlučujućem setu je Kesmanović spasio brejk šansu u sedmom gemu, nije bilo u nastavku ni prilika za brejk, pa je opet oduka pala u 13. gemu. Ovog puta je Srbin briljirao, odigrao sjajan taj-brejk, dobio set i meč i eliminisao četvrtog tenisera sveta.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

 

