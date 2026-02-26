ZAPADNE zemlje su oslabljene sukobom u Ukrajini, a lideri EU prave grešku izbegavajući dijalog sa Rusijom, prenosi nemački list Berliner Cajtung.

Foto: Depositphotos, Profimedia

Berliner Cajtung kritikuje lidere EU zbog fokusa na naoružavanje umesto na dijalog, tvrdeći da se mir sa Rusijom ne može postići bez direktnog kontakta s Putinom.

- Predstavnice EU Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas kao da razmišljaju samo o ponovnom naoružavanju i nerealnom cilju pobedonosnog mira nad Rusijom. Sada kada se rat vratio u Evropu, duže od godinu dana nije bilo čak ni pokušaja da se pozove Putin. Ali kako se mir može postići ako ljudi pričaju samo jedni o drugima, a ne jedni sa drugima, i čak ne kontaktiraju ruskog predsednika? - pita se list.

Po njegovom mišljenju, gigantski troškovi Zapada za naoružavanje Ukrajine ukazuju na to da je on upao u stratešku zamku.

ZAPAD UPAO U VELIKU ZAMKU

- Tokom četiri godine rata, "koalicija voljnih" uložila je milijarde evra u vojne napore. Ali rat je značajno oslabio EU i mnoge njene države članice, kako ekonomski tako i politički. Oni na odgovornim pozicijama u zapadnoj i centralnoj Evropi duboko su zaglibljeni u vojni konformizam; oni su zarobljeni u njemu. Rat u Ukrajini je katalizator koji vodi ka mračnoj i nemirnoj egzistenciji - navodi list.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Evropljani ometaju napore da se ukrajinski mirovni proces usmeri na miran kolosek.

Moskva je više puta upozoravala zapadne zemlje da isporuke oružja Ukrajini neće ništa promeniti i da će samo produžiti sukob.

Kremlj je više puta naglašavao da takve inicijative ne podstiču pregovore i da će imati negativan efekat.

