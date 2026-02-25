NEPREGLEDNA KOLONA LJUDI U ARANĐELOVCU: Građani dočekali Anu Brnabić sa oduševljenjem (FOTO)
PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prisustvovala je prikupljanju potpisa za SNS listu u Aranđelovcu.
Reke ljudi slile su se na štandove SNS-a kako bi podržali listu na predstojećim lokalnim izborima.
Narod je dočkao Anu Brnabić sa oduševljenjem, a mnogi su poželeli da se lsikaju i popričaju sa predsednicom Skupštine Srbije.
- Danas sam razgovarala sa građankama i građanima Aranđelovca koji su došli da svojim potpisom podrže listu na lokalnim izborima Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica - rekla je Brnabić, pa dodala:
- Velika zahvalnost svima koji su došli u ogromnom broju da podrže baš tu listu, listu za sigurnu budućnost, mir, napredak i Aranđelovac bez nasilja. To je većinska Srbija - jedinstvena, pristojna i odlučna da ne dopusti blokaderski teror manjine nad većinom. Predivna i toliko pozitivna energija danas u Aranđelovcu, koja nama svima daje snagu da se borimo još snažnije i odlučnije, svakoga dana na svakom mestu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nastaviće da pobeđuje i zajedno sa svim našim građanima, kao jedan tim, nastavićemo da sanjamo velike snove!
