Politika

NEPREGLEDNA KOLONA LJUDI U ARANĐELOVCU: Građani dočekali Anu Brnabić sa oduševljenjem (FOTO)

В.Н.

25. 02. 2026. u 13:53

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić prisustvovala je prikupljanju potpisa za SNS listu u Aranđelovcu.

НЕПРЕГЛЕДНА КОЛОНА ЉУДИ У АРАНЂЕЛОВЦУ: Грађани дочекали Ану Брнабић са одушевљењем (ФОТО)

Foto: Novosti

Reke ljudi slile su se na štandove SNS-a kako bi podržali listu na predstojećim lokalnim izborima.

Narod je dočkao Anu Brnabić sa oduševljenjem, a mnogi su poželeli da se lsikaju i popričaju sa predsednicom Skupštine Srbije.

- Danas sam razgovarala sa građankama i građanima Aranđelovca koji su došli da svojim potpisom podrže listu na lokalnim izborima Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica - rekla je Brnabić, pa dodala:

Ана Брнабић у АранђеловцуFoto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

- Velika zahvalnost svima koji su došli u ogromnom broju da podrže baš tu listu, listu za sigurnu budućnost, mir, napredak i Aranđelovac bez nasilja. To je većinska Srbija - jedinstvena, pristojna i odlučna da ne dopusti blokaderski teror manjine nad većinom. Predivna i toliko pozitivna energija danas u Aranđelovcu, koja nama svima daje snagu da se borimo još snažnije i odlučnije, svakoga dana na svakom mestu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nastaviće da pobeđuje i zajedno sa svim našim građanima, kao jedan tim, nastavićemo da sanjamo velike snove!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na Bernabeu
Tip fudbal

0 0

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"

MESTO u osmini finala Lige šampiona biće rešeno u Madridu, gde Real dočekuje Benfiku posle pobede od 1:0 u Lisabonu. Gol odluke u prvom meču postigao je Vinisijus, ali rezultat nije bio jedina tema večeri – duel je obeležio incident i prekid zbog navodnog rasističkog ispada Prestijanija prema Vinisijus, što je dodatno podiglo tenziju pred revanš.

25. 02. 2026. u 06:27

Ove godine se časovnik POMERA RANIJE - evo kada! Pazite da vas sat unapred ne prevari
Društvo

0 0

Ove godine se časovnik POMERA RANIJE - evo kada! Pazite da vas sat unapred ne "prevari"

TAČAN datum kada će sunce konačno početi da zalazi posle 18 sati je poslednja nedelja u martu. Za razliku od prošle godine dani će početi da nam traju duže dan ranije. Tačnije, poslednjeg vikenda u martu, odnosno u noći sa subote (28. mart) na nedelju (29. mart) počinje letenje računanje vremena i te noći kazaljke na satu pomeramo jedan sat unapred. To znači da će nam taj dan trajati sat manje, odnosno 23 sati, ali će nam zato mrak padati kasnije!

24. 02. 2026. u 16:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na Bernabeu

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"