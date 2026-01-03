PARIZ UDARIO NA VAŠINGTON: Francuska osudila američku "vojnu operaciju" protiv Venecuele
FRANCUSKA je osudila američki napad na Venecuelu.
- Vojna operacija koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura krši princip neprimenjivanja sile, koji je temelj međunarodnog prava. Francuska ponavlja da se nikakvo trajno političko rešenje ne može nametnuti spolja i da samo suvereni narodi mogu sami da odlučuju o svojoj budućnosti - napisao je ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro na X.
