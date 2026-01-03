Svet

PARIZ UDARIO NA VAŠINGTON: Francuska osudila američku "vojnu operaciju" protiv Venecuele

Novosti online

03. 01. 2026. u 16:53

FRANCUSKA je osudila američki napad na Venecuelu.

ПАРИЗ УДАРИО НА ВАШИНГТОН: Француска осудила америчку војну операцију против Венецуеле

Foto: Pixabay

- Vojna operacija koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura krši princip neprimenjivanja sile, koji je temelj međunarodnog prava. Francuska ponavlja da se nikakvo trajno političko rešenje ne može nametnuti spolja i da samo suvereni narodi mogu sami da odlučuju o svojoj budućnosti - napisao je ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro na X.

Svet

0 0

