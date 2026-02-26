Tenis

OVO JE GROZNO! Otkriveno kakve je odvratne stvari Bastijan Švajnštajger radio Ani Ivanović

Новости онлине

26. 02. 2026. u 09:00

SAGA na relaciji Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović se nastavlja!

ОВО ЈЕ ГРОЗНО! Откривено какве је одвратне ствари Бастијан Швајнштајгер радио Ани Ивановић

Foto: Profimedia

Iako su već odavno bivši supružnici, mediji se danima bave razvodom slavnog para. Sada su se prisetili nečega što je Nemac radio u prošlosti, a sa ove tačke gledišta izgleda odvratno. 

Naime, dok je Ana čekala njihovo treće dete, Bastijan je radio kao komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru – rame uz rame sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček.

Njihov odnos ispred kamera delovao je prijateljski, ali i više od toga – opušteno, zabavno, uz dozu "hemije" koju je publika sve više komentarisala.

Tada je stigao i trenutak koji danas, iz ove perspektive, zvuči drugačije.

- Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? - rekao je Bastijan Ester u direktnom prenosu.

Iznenadilo je to Ester, ali brzo se snašla.

- Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom - odgovorila je zbunjeno uz osmeh.

Ana se tada potpuno povukla, i čini se da su već tada krenule Švajnijeve afere... Na kraju je završio sa Bugarkom, a brak je doživeo potpuno krah...

