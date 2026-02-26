OVO JE GROZNO! Otkriveno kakve je odvratne stvari Bastijan Švajnštajger radio Ani Ivanović
SAGA na relaciji Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović se nastavlja!
Iako su već odavno bivši supružnici, mediji se danima bave razvodom slavnog para. Sada su se prisetili nečega što je Nemac radio u prošlosti, a sa ove tačke gledišta izgleda odvratno.
Naime, dok je Ana čekala njihovo treće dete, Bastijan je radio kao komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru – rame uz rame sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček.
Njihov odnos ispred kamera delovao je prijateljski, ali i više od toga – opušteno, zabavno, uz dozu "hemije" koju je publika sve više komentarisala.
Tada je stigao i trenutak koji danas, iz ove perspektive, zvuči drugačije.
- Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? - rekao je Bastijan Ester u direktnom prenosu.
Iznenadilo je to Ester, ali brzo se snašla.
- Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom - odgovorila je zbunjeno uz osmeh.
Ana se tada potpuno povukla, i čini se da su već tada krenule Švajnijeve afere... Na kraju je završio sa Bugarkom, a brak je doživeo potpuno krah...
