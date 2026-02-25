KOMEMORACIJA VLADISLAVU JOVANOVIĆU Vučić: Na podijumima svetske diplomatije nepokolebljivo branio teritorijalni integritet Srbije (VIDEO)

KOMEMORACIJA nekadašnjem ministru inostranih poslova u Vladi SR Jugoslavije i nekadašnjem ambasadoru Jugoslavije u Turskoj Vladislavu Jovanoviću održana je u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Na komemoraciji je govorio predsednik Aleksandar Vučić.

Obraćanje Vučića

- U jednoj rečenici želim da kažem veliko hvala Vladislavu Jovanoviću, njegovoj porodici, za sve što je Vladislav učinio za svoju zemlju. Mali je broj ljudi za koje možete da kažete da su uvek i u svakom trenutku bili odani državi, borili se za njene interese, na izuzetan način razumeli njene interese i dobro shvatali koliko je očuvanje mira suštinski zadatak za svakog od nas. Vladislav Jovanović je to umeo da čini na najbolji mgući način. Kada neko nije na funkciji, kod nas se neretko zaboravi sve ono što je učinio, Vladislav Jovanović je ostao simbol čitave jedne ere, simbol ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti i ljubavi prema državi. Žao mi je što iz opravdanih razloga danas nije ovde Ivica Dačić, ali ja mislim da je Vladislav pripadao celoj Srbiji, svakome oda nas i verno služio interesima svoje otadžbine. Poznat je po svom doslednom stavu o politici neutralnosti i strateškog strpljenja. Njegove izjave nas podsećaju na klasičnu školu realizma u međunarodnim odnosima. Zajednička nit svih tih izjava je insistiranje na principu ekvidistance u međunarodnim odnosima, bilo da je reč o bipolarnom ili multipolarnom rasporedu političkih pozicija. On je s punim pravom smatrao da je za Srbiju fatalno da postane oruđe u rukama bilo kog bloka, jer mala država nikad ne može kontrolisati ishod velikih sukoba, ali može kontrolisati svoju reakciju na njih. Okupili smo se da odamo poslednju počast čoveku čiji je život u potpunosti bio posvećen službi otadžbini, ne samo diplomati, nego patrioti i državniku. Odrastao je u vremenu velikih istorijskih potresa. Jovanović je u svakoj od prestonica ostavljao utisak čoveka koji zna šta zastupa i zašto. Diplomatija male zemlje mora biti hod po tankoj žici, svaki nagli pokret u jednu stranu vodi u provaliju, to načelo vodilo ga je kroz čitavu karijeru, strpljivo, dosledno, bez naglih pokreta. Zastupao je interese svoje zemlje sa dostojanstvom koje mnogi nisu imali razumevanja da cene, ali koje istorija ne može da zanemari, nije popuštao, nije ćutao, govorio je jasno, argumentovano i odmereno. Vladislav je na podijumima svetske diplomatije uporno i nepokolebljivo branio teritorijalni integritet Srbije, njeno pravo na istinu. U intervjuu za Večernje novosti upozoravao je da mi ne smemo da budemo prva linija fronta za tuđe ratove. Nakon penzionisanja nije zaćutao, pisao je, analizirao, svedočio, jednako staloženo, mirno i jednako odlučno. Srbija mora da čeka svoj trenutak, a ne da troši snagu u tuđim kavgama, govorio je. Vladislav Jovanović nije tražio pozornicu, tražio je ishod. Danas mu dugujemo zahvalnost, trudio sam se da govorim faktografski, da podsetim na njegove reči i delo. Smatram da je veoma važno da iza ljudi koji su toliko toga ostavili ostanu činjenice. Svi mu dugujemo zahvalnost, on je primer diplomate koji je decenijama služio svojoj zemlji. Počivaj u miru, dragi Vladislave - kazao je Vučić.

Minut ćutanja

Komemoracija je počela minutom ćutanja.

Vučić se upisao u knjigu žalosti

Komemoraciji prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić, kao i premijer Đuro Macut, koji su se upisali u knjigu žalosti.

Vladislav Jovanović preminuo je 22. februara, u 93. godini, saopštila je njegova porodica.

Jovanović je rođen u Žitnom Potoku 1933. godine.

Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a nakon toga je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Diplomatsku karijeru je započeo 1957. godine u ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije.

Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri UN, Turskoj, službovao u Briselu, Londonu.

Četiri godine je proveo na položaju referenta ambasade u Briselu (1960-1964), zatim je bio drugi sekretar ambasade u Ankari (1967-1971), savetnik ambasade u Londonu (1975-1979).

Bio je ambasador SFRJ u Turskoj od 1985. do 1989. godine.

Vodio je nekoliko delegacija Jugoslavije na mirovnim i drugim pregovorima tokom devedesetih godina prošlog veka.