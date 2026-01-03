AMERIČKI SENATOR OTKRIO ŠTA ĆE BITI SA MADUROM: "To mi je rekao Marko Rubio"

REPUBLIKANSKI senator Sjedinjenih Američkih Država Majk Li izjavio je danas da mu je američki državni sekretar Marko Rubio rekao da su predsednika Venecuele Nikolasa Madura uhapsile američke snage i da mu se sudi po krivičnim optužbama u SAD-u.

Foto: AP

- On (Rubio) ne očekuje dalje akcije u Venecueli sada kada je Maduro u pritvoru SAD - napisao je Li na X nakon razgovora sa vrhovnim diplomatom Vašingtona, preneo je Rojters.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je ranije danas da su SAD uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i zarobile Madura.

- Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez rekla je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga Silija Flores.

- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.

Američki zvaničnici su za CBS rekli da su Madura zarobili pripadnici vodeće specijalne jedinice američke vojske, Delta Fors.