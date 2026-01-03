Svet

AMERIČKI SENATOR OTKRIO ŠTA ĆE BITI SA MADUROM: "To mi je rekao Marko Rubio"

Танјуг

03. 01. 2026. u 11:50

REPUBLIKANSKI senator Sjedinjenih Američkih Država Majk Li izjavio je danas da mu je američki državni sekretar Marko Rubio rekao da su predsednika Venecuele Nikolasa Madura uhapsile američke snage i da mu se sudi po krivičnim optužbama u SAD-u.

АМЕРИЧКИ СЕНАТОР ОТКРИО ШТА ЋЕ БИТИ СА МАДУРОМ: То ми је рекао Марко Рубио

Foto: AP

- On (Rubio) ne očekuje dalje akcije u Venecueli sada kada je Maduro u pritvoru SAD - napisao je Li na X nakon razgovora sa vrhovnim diplomatom Vašingtona, preneo je Rojters.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je ranije danas da su SAD uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i zarobile Madura.

- Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez rekla je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga Silija Flores.

- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.

Američki zvaničnici su za CBS rekli da su Madura zarobili pripadnici vodeće specijalne jedinice američke vojske, Delta Fors.

