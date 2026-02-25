VUČIĆ "OTERAO" DAČIĆA U BOLNICU JUTROS SA KOMEMORACIJE: Šokirao se kada je video kako Dačić izgleda i teško diše

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić jutros je, kako se saznaje, bukvalno 'oterao' Ivicu Dačića u bolnicu kada ga je video uoči komemoracije Vladislavu Jovanoviću.

Vučić i Dačić / Foto Tanjug

Naime, predsednik se šokirao kada je video kako Dačić izgleda i teško diše.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim par reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoraciji i da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao… - prepričava izvor.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije, toliko je bio loše.

Kako prenose izvori, Ivica Dačić je trenutno priključen na aparate i nalazi se u životnoj opasnosti.

Podsetimo, ministra Dačića u bolnici će posetiti najbliži saradnici, članovi Vlade, ali i predsednik Aleksandar Vučić.

Njemu je konstatovana obostrana upala pluća.

(Informer)