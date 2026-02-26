Politika

"U TEŠKOM JE STANJU, BORBA SE NASTAVLJA": Hitno se oglasio doktor koji leči Ivicu Dačića (VIDEO)

В.Н.

26. 02. 2026. u 07:44

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

У ТЕШКОМ ЈЕ СТАЊУ, БОРБА СЕ НАСТАВЉА: Хитно се огласио доктор који лечи Ивицу Дачића (ВИДЕО)

Foto: Informer printskrin

- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao - rekao je doktor Popević.

Lekar Klinike za pulmologiju naglasio je da će javnost redovno obaveštavati o stanju ministra Ivice Dačića.

- Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno - rekao je doktor.

 

Podsetimo, Ivica Dačić, ministar policije, hospitalizovan je juče zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Ministra je predsednik Vučić posavetovao da ode u bolnicu, kada ga je video uoči komemoracije preminulom diplomati Vladislavu Jovanoviću.

Zdravlje ministra Dačića naglo se pogoršalo, a ranije je Dačić govorio da boluje od dijabetesa i pridruženih bolesti.

