POSNE KIFLICE NA VODI: Premekane i mirisne kiflice
Ove posne kiflice su neverovatno mekane, mirisne i punjene omiljenim džemom – a prave se bez ulja i mleka. Savršene su za doručak, večeru ili slatku pauzu uz čaj.
Sastojci
Za testo:
- 700 gr brašna
- 20 gr svežeg kvasca
- 400 ml mlake vode
- 2 kašike šećera
- 1 kašika sirćeta
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica soli
- džem po izboru
Za premaz:
- 100 ml ključale vode
- 2 kašike brašna
Priprema
Izmrvite kvasac, dodajte jednu kašiku šećera, malo brašna i 400 ml mlake vode. Ostavite 10 minuta da kvasac nadođe. Dodajte sirće, drugu kašiku šećera, so, prašak za pecivo i ostatak brašna. Zamesite glatko testo. Pokrijte i ostavite na toplom mestu da narasta oko sat vremena. Testo podelite na dve jufke. Svaku razvucite oklagijom u krug i secite na trouglove. Na svaki trougao stavite kašičicu džema. Prvo dobro zatvorite „džep“ da džem ne iscuri, pa onda urolajte kiflicu. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i ostavite pokrivene još oko 45 minuta. Rernu zagrejte na 180–200 °C.
Za premaz: u 100 ml vode dodajte 2 kašike brašna, prokuvajte i dok je vrelo premažite kiflice. Pecite dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Kada se malo prohlade popite šećerom u prahu ili ih uvaljajte u prah šećer. Čuvajte kiflice u zatvorenoj posudi da ostanu mekane i sledećeg dana.
Prijatno!
