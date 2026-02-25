Peciva i pite

POSNE KIFLICE NA VODI: Premekane i mirisne kiflice

Milena Tomasevic

25. 02. 2026. u 08:00

Ove posne kiflice su neverovatno mekane, mirisne i punjene omiljenim džemom – a prave se bez ulja i mleka. Savršene su za doručak, večeru ili slatku pauzu uz čaj.

ПОСНЕ КИФЛИЦЕ НА ВОДИ: Премекане и мирисне кифлице

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 700 gr brašna
  • 20 gr svežeg kvasca
  • 400 ml mlake vode
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašika sirćeta
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • džem po izboru

Za premaz:

  • 100 ml ključale vode
  • 2 kašike brašna

Priprema

Izmrvite kvasac, dodajte jednu kašiku šećera, malo brašna i 400 ml mlake vode. Ostavite 10 minuta da kvasac nadođe. Dodajte sirće, drugu kašiku šećera, so, prašak za pecivo i ostatak brašna. Zamesite glatko testo. Pokrijte i ostavite na toplom mestu da narasta oko sat vremena. Testo podelite na dve jufke.  Svaku razvucite oklagijom u krug i secite na trouglove. Na svaki trougao stavite kašičicu džema. Prvo dobro zatvorite „džep“ da džem ne iscuri, pa onda urolajte kiflicu. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i ostavite pokrivene još oko 45 minuta. Rernu zagrejte na 180–200 °C.

Za premaz: u 100 ml vode dodajte 2 kašike brašna, prokuvajte i dok je vrelo premažite kiflice. Pecite dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Kada se malo prohlade popite šećerom u prahu ili ih uvaljajte u prah šećer. Čuvajte kiflice u zatvorenoj posudi da ostanu mekane i sledećeg dana.

Prijatno!

