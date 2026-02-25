POSNE KIFLICE NA VODI: Premekane i mirisne kiflice

Ove posne kiflice su neverovatno mekane, mirisne i punjene omiljenim džemom – a prave se bez ulja i mleka. Savršene su za doručak, večeru ili slatku pauzu uz čaj.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

700 gr brašna

20 gr svežeg kvasca

400 ml mlake vode

2 kašike šećera

1 kašika sirćeta

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

džem po izboru

Za premaz:

100 ml ključale vode

2 kašike brašna

Priprema

Izmrvite kvasac, dodajte jednu kašiku šećera, malo brašna i 400 ml mlake vode. Ostavite 10 minuta da kvasac nadođe. Dodajte sirće, drugu kašiku šećera, so, prašak za pecivo i ostatak brašna. Zamesite glatko testo. Pokrijte i ostavite na toplom mestu da narasta oko sat vremena. Testo podelite na dve jufke. Svaku razvucite oklagijom u krug i secite na trouglove. Na svaki trougao stavite kašičicu džema. Prvo dobro zatvorite „džep“ da džem ne iscuri, pa onda urolajte kiflicu. Poređajte na pleh obložen papirom za pečenje i ostavite pokrivene još oko 45 minuta. Rernu zagrejte na 180–200 °C.

Za premaz: u 100 ml vode dodajte 2 kašike brašna, prokuvajte i dok je vrelo premažite kiflice. Pecite dok ne dobiju lepu zlatnu boju. Kada se malo prohlade popite šećerom u prahu ili ih uvaljajte u prah šećer. Čuvajte kiflice u zatvorenoj posudi da ostanu mekane i sledećeg dana.

Prijatno!