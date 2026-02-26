ZVEZDA OVO NIJE OČEKIVALA! Stigla ponuda koja se ne odbija...
ŠAMPION Srbije je u velikoj dilemi.
Golman Crvene zvezde Mateus Magaljaeš ubedljivo je najbolje letošnje pojačanje kluba, a sada je stigla nova ozbiljna ponuda za iskunog čuvara mreže.
Brazilac se fenomenalno navikao na novu sredinu, kako iz perspektive samog terena, tako i života van njega. Čuda čini na golu srpskog šampiona, a isto tako obožava da se kreće po Beogradu sa porodicom i posećuje košarkaške mečeve Crvene zvezde.
Malo je reći da mu prijaju srpski mentalitet i sam Beograd. No, to ne znači da nema spekulacija o njegovom odlasku i da možda i on ne razmišlja o selidbi. Jer, iz Brazila poslednjih dana stižu brojne informacije o interesovanju Botafoga, te pregovorima između dva kluba i samoj želji Brazilca da se vrati u domovinu.
Najnovija vest jeste da su Alvinegro Karioke ponudile 3.500.000 evra za njegov transfer. On se dosta kratko zadržao u brazilskom elitnom fudbalu pošto je za Ameriku Mineiro nastupao samo dve godine, a potom se preselio u Bragu gde je bio 11 leta s kratkom epizodom u Ajaksu.
Istina je da Crvena zvezda ovakav novac nikada neće dobiti za jednog tridesetrogodišnjaka, ali njegov odlazak ostavio bi ozbiljnu prazninu u ekipi jer je jasno uočljivo koliko doprinosi na golu.
Čak pet puta je sačuvao svoju mrežu u Ligi Evrope ove sezone, što je impresivan podatak i za njega i za sam tim.
Preporučujemo
FRANCUZI STREPE OD ZVEZDE! Evo šta je trener Lila izjavio pred gostovanje na Marakani!
25. 02. 2026. u 19:32
BIO JE KANDIDAT DA ZAMENI MILOJEVIĆA! Nesuđeni trener Zvezde završio u bolnici!
25. 02. 2026. u 19:10
PRED DOLAZAK LILA! Sjajna vest za navijače Zvezde! Francuzima se ovo neće svideti!
25. 02. 2026. u 17:55
DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"
MESTO u osmini finala Lige šampiona biće rešeno u Madridu, gde Real dočekuje Benfiku posle pobede od 1:0 u Lisabonu. Gol odluke u prvom meču postigao je Vinisijus, ali rezultat nije bio jedina tema večeri – duel je obeležio incident i prekid zbog navodnog rasističkog ispada Prestijanija prema Vinisijus, što je dodatno podiglo tenziju pred revanš.
25. 02. 2026. u 06:27
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Zbog ovoga je odložena fudbalska utakmica! (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske su takve da se ceo svet smeje.
24. 02. 2026. u 19:55
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)