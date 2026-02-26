ZVEZDA OVO NIJE OČEKIVALA! Stigla ponuda koja se ne odbija...

ŠAMPION Srbije je u velikoj dilemi.

FOTO: Tanjug/AP

Golman Crvene zvezde Mateus Magaljaeš ubedljivo je najbolje letošnje pojačanje kluba, a sada je stigla nova ozbiljna ponuda za iskunog čuvara mreže.

Brazilac se fenomenalno navikao na novu sredinu, kako iz perspektive samog terena, tako i života van njega. Čuda čini na golu srpskog šampiona, a isto tako obožava da se kreće po Beogradu sa porodicom i posećuje košarkaške mečeve Crvene zvezde.

Malo je reći da mu prijaju srpski mentalitet i sam Beograd. No, to ne znači da nema spekulacija o njegovom odlasku i da možda i on ne razmišlja o selidbi. Jer, iz Brazila poslednjih dana stižu brojne informacije o interesovanju Botafoga, te pregovorima između dva kluba i samoj želji Brazilca da se vrati u domovinu.

Najnovija vest jeste da su Alvinegro Karioke ponudile 3.500.000 evra za njegov transfer. On se dosta kratko zadržao u brazilskom elitnom fudbalu pošto je za Ameriku Mineiro nastupao samo dve godine, a potom se preselio u Bragu gde je bio 11 leta s kratkom epizodom u Ajaksu.

Istina je da Crvena zvezda ovakav novac nikada neće dobiti za jednog tridesetrogodišnjaka, ali njegov odlazak ostavio bi ozbiljnu prazninu u ekipi jer je jasno uočljivo koliko doprinosi na golu.

Čak pet puta je sačuvao svoju mrežu u Ligi Evrope ove sezone, što je impresivan podatak i za njega i za sam tim.