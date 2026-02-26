Fudbal

ZVEZDA OVO NIJE OČEKIVALA! Stigla ponuda koja se ne odbija...

Новости онлине

26. 02. 2026. u 06:20

ŠAMPION Srbije je u velikoj dilemi.

ЗВЕЗДА ОВО НИЈЕ ОЧЕКИВАЛА! Стигла понуда која се не одбија...

FOTO: Tanjug/AP

Golman Crvene zvezde Mateus Magaljaeš ubedljivo je najbolje letošnje pojačanje kluba, a sada je stigla nova ozbiljna ponuda za iskunog čuvara mreže. 

Brazilac se fenomenalno navikao na novu sredinu, kako iz perspektive samog terena, tako i života van njega. Čuda čini na golu srpskog šampiona, a isto tako obožava da se kreće po Beogradu sa porodicom i posećuje košarkaške mečeve Crvene zvezde.

Malo je reći da mu prijaju srpski mentalitet i sam Beograd. No, to ne znači da nema spekulacija o njegovom odlasku i da možda i on ne razmišlja o selidbi. Jer, iz Brazila poslednjih dana stižu brojne informacije o interesovanju Botafoga, te pregovorima između dva kluba i samoj želji Brazilca da se vrati u domovinu.

Najnovija vest jeste da su Alvinegro Karioke ponudile 3.500.000 evra za njegov transfer. On se dosta kratko zadržao u brazilskom elitnom fudbalu pošto je za Ameriku Mineiro nastupao samo dve godine, a potom se preselio u Bragu gde je bio 11 leta s kratkom epizodom u Ajaksu.

Istina je da Crvena zvezda ovakav novac nikada neće dobiti za jednog tridesetrogodišnjaka, ali njegov odlazak ostavio bi ozbiljnu prazninu u ekipi jer je jasno uočljivo koliko doprinosi na golu.

Čak pet puta je sačuvao svoju mrežu u Ligi Evrope ove sezone, što je impresivan podatak i za njega i za sam tim.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KINESKI SAVRŠENI ŠPIJUN Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione
Svet

0 0

KINESKI "SAVRŠENI ŠPIJUN" Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione

DOK je 2013. godine mladi i ambiciozni Đi Čaoćun sletao na aerodrom O'Hara u Čikagu sa studentskom vizom u džepu, niko nije mogao naslutiti da pred sobom imaju agenta čiji je zadatak bio da potkopa same temelje američke nacionalne bezbednosti. Danas, nakon presude, zatvorske kazne i konačne razmene zatvorenika 2024. godine, njegova priča ostaje najplastičniji primer moderne kineske špijunaže.

25. 02. 2026. u 18:44 >> 18:48

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na Bernabeu
Tip fudbal

0 3

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"

MESTO u osmini finala Lige šampiona biće rešeno u Madridu, gde Real dočekuje Benfiku posle pobede od 1:0 u Lisabonu. Gol odluke u prvom meču postigao je Vinisijus, ali rezultat nije bio jedina tema večeri – duel je obeležio incident i prekid zbog navodnog rasističkog ispada Prestijanija prema Vinisijus, što je dodatno podiglo tenziju pred revanš.

25. 02. 2026. u 06:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA DELA NA SCENI HUMANOSTI: „Moj prvi put“ i „Jazavac pred sudom“ u Fondaciji Mozzart

VELIKA DELA NA SCENI HUMANOSTI: „Moj prvi put“ i „Jazavac pred sudom“ u Fondaciji Mozzart