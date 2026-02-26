RUS JE TOTALNO LUD! Danil Medvedev predložio nešto što nikad niko nije

TENISKI kalendar je prenatrpan. Teniseri se sve više povređuju, a Danil Medvedev ima ideju kako sve rešiti.

FOTO: Profimedia

Naime, nekadašnji prvi teniser sveta smatra da bi bodove za ATP listu trebalo da donose samo masters turniri i grend slemovi, dok bi ostala takmičenja poslužila kao neki vid kvalifikacija.

- To je jedini način da se skrati kalendar. To se nikada neće dogoditi, jer postoje licence, a ATP nema dovoljno novca da ih sve otkupi. Turniri sigurno neće reći „Ok, mi se povlačimo“, jer onda gube novac. Sve je to biznis. ATP kalendar kakav je sada nikada se neće promeniti ili makar neće dok ja igram - rekao je Danil Medvedev i dodao.

- Neka postoje četiri grend slema i 11 mastersa. A, na ostalim turnirima da se ne dobijaju bodovi za listu. Sada će svi reći da nismo obavezni da igramo na što više turnira, ali želiš na završni masters, onda moraš.

Govorio je Danil Medvedev i kroz svoj primer, odnosno, činjenicu da je loše rezultate iz prošle sezone prikrivao uzimanjem bodova na svim turnirima gde se praktično samo pojavio.

- Prošle godine sam igrao na sedam turnira zaredom. Da li sam morao? Nisam. Igrao sam jako loše na početku godine, ali sam uzeo 100 bodova ovde, 200 bodova onde... Da se nisu dodeljivali bodovi na tim turnirima, sve bi mi bilo mnogo lakše da odlučim - podvukao je Rus.