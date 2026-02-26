Tenis

RUS JE TOTALNO LUD! Danil Medvedev predložio nešto što nikad niko nije

Новости онлине

26. 02. 2026. u 07:15

TENISKI kalendar je prenatrpan. Teniseri se sve više povređuju, a Danil Medvedev ima ideju kako sve rešiti.

РУС ЈЕ ТОТАЛНО ЛУД! Данил Медведев предложио нешто што никад нико није

FOTO: Profimedia

Naime, nekadašnji prvi teniser sveta smatra da bi bodove za ATP listu trebalo da donose samo masters turniri i grend slemovi, dok bi ostala takmičenja poslužila kao neki vid kvalifikacija. 

- To je jedini način da se skrati kalendar. To se nikada neće dogoditi, jer postoje licence, a ATP nema dovoljno novca da ih sve otkupi. Turniri sigurno neće reći „Ok, mi se povlačimo“, jer onda gube novac. Sve je to biznis. ATP kalendar kakav je sada nikada se neće promeniti ili makar neće dok ja igram - rekao je Danil Medvedev i dodao. 

- Neka postoje četiri grend slema i 11 mastersa. A, na ostalim turnirima da se ne dobijaju bodovi za listu. Sada će svi reći da nismo obavezni da igramo na što više turnira, ali želiš na završni masters, onda moraš. 

Govorio je Danil Medvedev i kroz svoj primer, odnosno, činjenicu da je loše rezultate iz prošle sezone prikrivao uzimanjem bodova na svim turnirima gde se praktično samo pojavio. 

- Prošle godine sam igrao na sedam turnira zaredom. Da li sam morao? Nisam. Igrao sam jako loše na početku godine, ali sam uzeo 100 bodova ovde, 200 bodova onde... Da se nisu dodeljivali bodovi na tim turnirima, sve bi mi bilo mnogo lakše da odlučim - podvukao je Rus. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KINESKI SAVRŠENI ŠPIJUN Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione
Svet

0 0

KINESKI "SAVRŠENI ŠPIJUN" Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione

DOK je 2013. godine mladi i ambiciozni Đi Čaoćun sletao na aerodrom O'Hara u Čikagu sa studentskom vizom u džepu, niko nije mogao naslutiti da pred sobom imaju agenta čiji je zadatak bio da potkopa same temelje američke nacionalne bezbednosti. Danas, nakon presude, zatvorske kazne i konačne razmene zatvorenika 2024. godine, njegova priča ostaje najplastičniji primer moderne kineske špijunaže.

25. 02. 2026. u 18:44 >> 18:48

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na Bernabeu
Tip fudbal

0 3

DRAMA DOSTIŽE VRHUNAC: Vinisijus i Prestijani u centru pažnje pred revanš, Real brani gol prednosti na "Bernabeu"

MESTO u osmini finala Lige šampiona biće rešeno u Madridu, gde Real dočekuje Benfiku posle pobede od 1:0 u Lisabonu. Gol odluke u prvom meču postigao je Vinisijus, ali rezultat nije bio jedina tema večeri – duel je obeležio incident i prekid zbog navodnog rasističkog ispada Prestijanija prema Vinisijus, što je dodatno podiglo tenziju pred revanš.

25. 02. 2026. u 06:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Partizana

HUMSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Partizana