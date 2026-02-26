Svet

MIGRANTE VRAĆAJU I U TZV. KOSOVO: EU po modelu iz Italije usvojila listu država u koje će deportovati izbeglice

Milica Ostojić

26. 02. 2026. u 07:00

EU je usvojila prvu listu sigurnih zemalja za vraćanje migranata, a među njima je, kao jedina sa evropskog tla, takozvana lažna država Kosovo.

МИГРАНТЕ ВРАЋАЈУ И У ТЗВ. КОСОВО: ЕУ по моделу из Италије усвојила листу држава у које ће депортовати избеглице

Foto: V. Danilov

 Na listi koja stupa na snagu 12. juna su i Bangladeš, Kolumbija, Egipat, Indija, Maroko i Tunis, jer se ocenjuje da u njima nema oružanog sukoba, sankcija, i kršenja osnovnih prava. Nova pravila će stupiti na snagu zajedno sa ostatkom Pakta o migraciji i azilu.

Lista je, međutim, okvirna, jer će svaka zemlja moći da odluči da uključi ili isključi neke zemlje u zavisnosti od globalnih geopolitičkih trendova.

- Ova prva zajednička lista i revidirani koncept će podržati brže i doslednije postupke azila - zadovoljan je zamenik kiparskog ministra za migracije i međunarodnu zaštitu Nikolas A. Joanides.

Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani je podsetio da su odluke Brisela dokazale da je Italija bila u pravu kada je prva napravila listu sigurnih zemalja i time stvorila model za celu EU.

- Nove mere protiv ilegalnog iskrcavanja migranata potvrđuju da je vlada Đorđe Meloni postupala ispravno u primeni ubrzanih procedura za ilegalne migrante iz upravo tih zemalja. Kritike levice i presude sudija kojima su ovi stranci puštani na slobodu, bile su zasnovane na želji da se usmerava imigraciona politika, a ne na zakonu - zaključila je Sara Kelani, poslanica partije Italijanska braća.

Sada će moći da se vrati iz Italije svaki drugi ilegalni migrant, jer je iz sigurnih zemalja polovina iskrcana u prva dva meseca 2026. Od početka 2025. godine Bangladeš je na prvom mestu, a značajan procenat uključuje migrante iz Egipta, Maroka i Tunisa. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

KINESKI SAVRŠENI ŠPIJUN Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione
Svet

0 0

KINESKI "SAVRŠENI ŠPIJUN" Kako je mladić umalo pokorio američki sistem - infiltrirao se u vojsku, trebalo da ukrade tajne za borbene avione

DOK je 2013. godine mladi i ambiciozni Đi Čaoćun sletao na aerodrom O'Hara u Čikagu sa studentskom vizom u džepu, niko nije mogao naslutiti da pred sobom imaju agenta čiji je zadatak bio da potkopa same temelje američke nacionalne bezbednosti. Danas, nakon presude, zatvorske kazne i konačne razmene zatvorenika 2024. godine, njegova priča ostaje najplastičniji primer moderne kineske špijunaže.

25. 02. 2026. u 18:44 >> 18:48

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DUBOKA DRŽAV PROTIV TRAMPA: FBI tražio i sakrio zapise razgovora sadašnjeg šefa agencije i Suzi Vajls šefice kabineta predsednika
Svet

0 2

DUBOKA DRŽAV PROTIV TRAMPA: FBI tražio i sakrio zapise razgovora sadašnjeg šefa agencije i Suzi Vajls šefice kabineta predsednika

DIREKTOR američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel izjavio je da je FBI sudskim putem za vreme mandata bivšeg predsednika Džozefa Bajdena tokom federalne istrage protiv u tom trenutku budućeg američkog predsednika Donalda Trampa zatražio zapise telefonskih poziva koje su Patel i Suzi Vajls, sada šefica kabineta Bele kuće, obavili kada su oboje bili samo građani 2022. i 2023. godine.

26. 02. 2026. u 01:05

Politika
Tenis
Fudbal
A KUD ĆU SAD JA – crtica povodom predstave Bašta sljezove boje

A KUD ĆU SAD JA – crtica povodom predstave "Bašta sljezove boje"