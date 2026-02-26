MIGRANTE VRAĆAJU I U TZV. KOSOVO: EU po modelu iz Italije usvojila listu država u koje će deportovati izbeglice
EU je usvojila prvu listu sigurnih zemalja za vraćanje migranata, a među njima je, kao jedina sa evropskog tla, takozvana lažna država Kosovo.
Na listi koja stupa na snagu 12. juna su i Bangladeš, Kolumbija, Egipat, Indija, Maroko i Tunis, jer se ocenjuje da u njima nema oružanog sukoba, sankcija, i kršenja osnovnih prava. Nova pravila će stupiti na snagu zajedno sa ostatkom Pakta o migraciji i azilu.
- Ova prva zajednička lista i revidirani koncept će podržati brže i doslednije postupke azila - zadovoljan je zamenik kiparskog ministra za migracije i međunarodnu zaštitu Nikolas A. Joanides.
Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani je podsetio da su odluke Brisela dokazale da je Italija bila u pravu kada je prva napravila listu sigurnih zemalja i time stvorila model za celu EU.
- Nove mere protiv ilegalnog iskrcavanja migranata potvrđuju da je vlada Đorđe Meloni postupala ispravno u primeni ubrzanih procedura za ilegalne migrante iz upravo tih zemalja. Kritike levice i presude sudija kojima su ovi stranci puštani na slobodu, bile su zasnovane na želji da se usmerava imigraciona politika, a ne na zakonu - zaključila je Sara Kelani, poslanica partije Italijanska braća.
Sada će moći da se vrati iz Italije svaki drugi ilegalni migrant, jer je iz sigurnih zemalja polovina iskrcana u prva dva meseca 2026. Od početka 2025. godine Bangladeš je na prvom mestu, a značajan procenat uključuje migrante iz Egipta, Maroka i Tunisa.
