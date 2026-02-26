ZELENSKI TRLJA RUKE Veliki uspeh za kijev: Pogođen komandni punkt 5. armije, evo koje su oružje koristili za udar (VIDEO)

UKRAJINSKE oružane snage su, kako se izveštava, uspešno ciljale ruski komandni objekat u blizini Novopetrivke u spornom regionu Donjecka u noći 24. februara, što je postignuto korišćenjem taktičkih balističkih raketa ATACMS koje su isporučile SAD.

Ukrajina je prvi put dobila ATACMS početkom oktobra 2023. godine, a njihova prva potvrđena borbena upotreba dogodila se u noći 16. oktobra. Američki zvaničnici su sledećeg dana potvrdili da je ATACMS obezbeđen i da je već korišćen. Isporuke su izvršene nakon neuspeha velikih ukrajinskih ofanziva koje su pokrenute na ruske položaje u junu, pri čemu je ATACMS sistem pružio asimetrično sredstvo za suprotstavljanje većim i sposobnijim ruskim jedinicama na frontu nakon što je ukrajinska vojska pretrpela ekstremne gubitke tokom nekoliko meseci.

Balistički raketni sistem je uspešno korišćen za neutralizaciju više ruskih ciljeva, a primeri uključuju uništavanje lansera i radara iz sistema protivvazdušne odbrane S-400, uništavanje drugih radarskih sistema, neutralizaciju ruskih lansera balističkih raketa Iskander-M i uništavanje borbenih aviona visoke vrednosti na njihovim pistama. Dok su prethodni napadi bili usmereni na ciljeve u spornim regionima, prvi ATACMS udar na međunarodno priznatu rusku teritoriju izvršen je u novembru 2025. godine.

Prethodna potvrđena upotreba ATACMS raketa od strane ukrajinskih snaga zabeležena je 18. novembra, kada su ukrajinske snage gađale vojne objekte u ruskoj Voronješkoj oblasti, što znači da je poslednji prvi potvrđeni udar izveden korišćenjem sistema u više od tri meseca. Sjedinjene Države su se suočile sa nestašicom ovih sistema i isporučuju ih brojnim klijentima širom sveta, uključujući Oružane snage Republike Kine, gde su raspoređeni pod zajedničkom američkom komandom protiv Narodnooslobodilačke vojske Kine.

Dok su raketni artiljerijski sistemi HIMARS koji su ranije isporučeni Ukrajini bili ograničeni u svojoj sposobnosti da ciljaju položaje na prvoj liniji fronta, jer su ruski sistemi za elektronsko ratovanje ozbiljno narušili njihovu pouzdanost, ATACMS se može koristiti za napade na strateške ciljeve i objekte za komandovanje i kontrolu daleko iza prvih linija fronta koji imaju manje elektronske odbrane. Ostaje neizvesno u kom obimu su Sjedinjene Države možda obnovile ukrajinske zalihe ovih raketa.

