Svet

ZELENSKI TRLJA RUKE Veliki uspeh za kijev: Pogođen komandni punkt 5. armije, evo koje su oružje koristili za udar (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 02. 2026. u 06:30

UKRAJINSKE oružane snage su, kako se izveštava, uspešno ciljale ruski komandni objekat u blizini Novopetrivke u spornom regionu Donjecka u noći 24. februara, što je postignuto korišćenjem taktičkih balističkih raketa ATACMS koje su isporučile SAD.

ЗЕЛЕНСКИ ТРЉА РУКЕ Велики успех за кијев: Погођен командни пункт 5. армије, ево које су оружје користили за удар (ВИДЕО)

Foto: Profimedia/liveumap


Generalštab Oružanih snaga Ukrajine je izvestio da je meta bio pomoćni komandni punkt ruske 5. armije, što je prva potvrđena upotreba ATACMS-a u dužem periodu nakon višestrukih izveštaja o ozbiljnim nestašicama. Ukrajinske jedinice su pokrenule gotovo istovremene napade na skladišta municije, kontrolne punktove bespilotnih letelica i poseban komandno-osmatrački punkt u Donjecku. Napad na pomoćni komandni punkt je, kako se izveštava, bio deo šireg napora da se poremete ruske mreže komandovanja i kontrole i degradira operativna koordinacija.

Ukrajina je prvi put dobila ATACMS početkom oktobra 2023. godine, a njihova prva potvrđena borbena upotreba dogodila se u noći 16. oktobra. Američki zvaničnici su sledećeg dana potvrdili da je ATACMS obezbeđen i da je već korišćen. Isporuke su izvršene nakon neuspeha velikih ukrajinskih ofanziva koje su pokrenute na ruske položaje u junu, pri čemu je ATACMS sistem pružio asimetrično sredstvo za suprotstavljanje većim i sposobnijim ruskim jedinicama na frontu nakon što je ukrajinska vojska pretrpela ekstremne gubitke tokom nekoliko meseci.

Foto: Profimedia

Balistički raketni sistem je uspešno korišćen za neutralizaciju više ruskih ciljeva, a primeri uključuju uništavanje lansera i radara iz sistema protivvazdušne odbrane S-400, uništavanje drugih radarskih sistema, neutralizaciju ruskih lansera balističkih raketa Iskander-M i uništavanje borbenih aviona visoke vrednosti na njihovim pistama. Dok su prethodni napadi bili usmereni na ciljeve u spornim regionima, prvi ATACMS udar na međunarodno priznatu rusku teritoriju izvršen je u novembru 2025. godine.

Prethodna potvrđena upotreba ATACMS raketa od strane ukrajinskih snaga zabeležena je 18. novembra, kada su ukrajinske snage gađale vojne objekte u ruskoj Voronješkoj oblasti, što znači da je poslednji prvi potvrđeni udar izveden korišćenjem sistema u više od tri meseca. Sjedinjene Države su se suočile sa nestašicom ovih sistema i isporučuju ih brojnim klijentima širom sveta, uključujući Oružane snage Republike Kine, gde su raspoređeni pod zajedničkom američkom komandom protiv Narodnooslobodilačke vojske Kine.

Dok su raketni artiljerijski sistemi HIMARS koji su ranije isporučeni Ukrajini bili ograničeni u svojoj sposobnosti da ciljaju položaje na prvoj liniji fronta, jer su ruski sistemi za elektronsko ratovanje ozbiljno narušili njihovu pouzdanost, ATACMS se može koristiti za napade na strateške ciljeve i objekte za komandovanje i kontrolu daleko iza prvih linija fronta koji imaju manje elektronske odbrane. Ostaje neizvesno u kom obimu su Sjedinjene Države možda obnovile ukrajinske zalihe ovih raketa.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DUBOKA DRŽAV PROTIV TRAMPA: FBI tražio i sakrio zapise razgovora sadašnjeg šefa agencije i Suzi Vajls šefice kabineta predsednika
Svet

0 2

DUBOKA DRŽAV PROTIV TRAMPA: FBI tražio i sakrio zapise razgovora sadašnjeg šefa agencije i Suzi Vajls šefice kabineta predsednika

DIREKTOR američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel izjavio je da je FBI sudskim putem za vreme mandata bivšeg predsednika Džozefa Bajdena tokom federalne istrage protiv u tom trenutku budućeg američkog predsednika Donalda Trampa zatražio zapise telefonskih poziva koje su Patel i Suzi Vajls, sada šefica kabineta Bele kuće, obavili kada su oboje bili samo građani 2022. i 2023. godine.

26. 02. 2026. u 01:05

Politika
Tenis
Fudbal
HUMSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Partizana

HUMSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Partizana