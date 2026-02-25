Politika

VUČIĆ SA SORENSENOM O DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE: Ove teme su bile na stolu

Новости онлине

25. 02. 2026. u 10:24

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

ВУЧИЋ СА СОРЕНСЕНОМ О ДИЈАЛОГУ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ: Ове теме су биле на столу

FOTO: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Otvoren razgovor sa Peterom Sorensenom o aktuelnom toku dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU.

- Posebno sam ukazao na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda. Uputio sam molbu da međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ova izuzetno važna pitanja i učini sve da osigura poštovanje prava srpskog naroda. Naglasio sam i da se, priključivanjem tzv. Kosova regionalnom vojnom savezu, dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda.

FOTO: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Istakao sam neophodnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih opština, na koju srpski narod na KiM čeka već 13 godina.

- Uveren sam da je u interesu svih strana da se izbegnu potezi koji bi vodili daljoj eskalaciji i da se, uz posredovanje EU, insistira na punom sprovođenju preuzetih obaveza i očuvanju mira i stabilnosti na terenu - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

