NAJNOVIJE INFORMACIJE O IVICI DAČIĆU: Evo kakvo je zdravstveno stanje lidera SPS-a
Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, otkrio je najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića, ministra unutrašnjih poslova, koji je hospitalizovan u sredu.
Dragan J. Vučićević kaže da je zdravstveno stanje Ivice Dačića "nešto bolje".
- Vitalni parametri su nešto bolji nego juče i njegovo stanje se popravlja. Ali to treba uzeti sa velikim oprezom i rezervom, jer se situacija menja iz sata u sat. Ivica Dačić je juče na nogama ušao u bolnicu, imao je blagu temperaturu i bio je u lošem stanju. On godinama odbija da primeni pravo lečenje, takav je čovek. Juče je krenuo na komemoraciju Vladislavu Jovanoviću, a danas je trebalo da bude u Kazahstanu sa predsednikom Vučićem. Ja sam se juče čuo s njim, rekao mi je da ima malu temperaturu, sumnjao je na koronu i rekao da nije ništa strašno. Potom je otišao na komemoraciju i kada ga je tamo video Vučić, teško je disao, zamarao se, znojio i žalio se da ima temperaturu. Predsednik ga je naterao da ode kod lekara i, nakon što su ga u Domu zdravlja uputili na kliniku, kao da ga je Bog sačuvao. Došao je tamo u poslednji čas, jer da je ostao još malo van bolnice bez lekarske nege, bojim se da bismo još juče imali strašnu vest - rekao je Vučićević.
Kako navodi Vučićević, Ivica Dačić je stavljen na poluintenzivnu negu, a potom je prebačen u šok-sobu.
- Stanje mu se naglo pogoršalo, nije mogao da diše, pluća mu nisu radila i stavljen je na mehaničku ventilaciju. Hvala Bogu, sada je bolje. Poznajem ga decenijama, svi znaju koliko je on suštinski dobar čovek i molimo se da bude bolje. Bog je veliki i verujem da će se opraviti.
Podsetimo, ranije jutros, pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević je za Informer govorio o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.
- Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno - rekao je doktor.
Ivica Dačić, ministar policije, hospitalizovan je juče zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Ministra je predsednik Vučić posavetovao da ode u bolnicu, kada ga je video uoči komemoracije preminulom diplomati Vladislavu Jovanoviću.
Zdravlje ministra Dačića naglo se pogoršalo, a ranije je Dačić govorio da boluje od dijabetesa i pridruženih bolesti.
(Informer)
