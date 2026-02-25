HUMSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Partizana
Fudbalski klub Partizan zavijen je u crno.
Nekadašnji fudbaler Partizana Boško Đorđević preminuo je ove srede u , saopštio je klub iz Humske.
"Rođen je 22. avgusta 1953. godine i bio je još dečak kada je prve fudbalske korake, baš kao i njegov brat Bora, napravio u mlađim selekcijama našeg kluba, a u seniorskoj konkurenciji je debitovao u sezoni 1972/73", stoji u saopštenju Partizana.
Već 1975. godine je, iako nije igrao klasičnog napadača, bio najbolji strelac lige tadašnje Jugoslavije sa 20 postignutih golova.
"I baš tada je, kao fudbaler Partizana na sedam vezanih utakmica barem jednom uspeo da zatrese mrežu rivala, što je drugi najduži niz u klupskoj istoriji nakon onog koji ima Boba Mihajlović sa devet vezanih mečeva na kojima je bio strelac", dodaje se.
