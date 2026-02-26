LE PEN BESNA ZBOG SMRTI KVENTINA DERANKA: Ekstremna levica želi da ometa demokratski sistem
LIDERKA poslaničke grupe krajnje desničarske partije Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen komentarisala smrt Kventina Deranka, mladog nacionalističkog aktiviste ubijenog u Lionu, optužujući ekstremnu levicu da želi da širi nasilje i ometa demokratski sistem.
Le Pen je u intervjuu za BFM kazala da je smrt Deranka "rezultat godina i godina političkog nasilja" i osudila je grupe kao što je Jeun Gard, koje smatra "milicijama povezanim s političkim strankama koje žele da ometaju demokratsko izražavanje".
Le Pen je komentarisala i tekući sudski postupak protiv nje, koji bi mogao da utiče na njen nastup na predsedničkim izborima 2027. godine.
U slučaju presude 7. jula, Le Pen bi moglo da bude onemogućeno da učestvuje u kampanji, jer bi, prema njenim rečima, bilo nemoguće voditi izbornu kampanju dok nosi nanogicu.
"Ovo čekanje mi je teško, ne zbog mene lično, već zato što bi predsednička kampanja mogla da počne 1. marta, ali u stvarnosti to neće biti moguće pre 7. jula", rekla je Le Pen, dodajući da bi, u slučaju da bude sprečena da se kandiduje, Džordan Bardela mogao da bude kandidat Nacionalnog okupljanja.
"Kada ste patriota, kada imate volju, a on ima kvalitete, volju, jasnoću vizije da bude kandidat", rekla je Le Pen.
Ako bi se ona povukla zbog pravnih prepreka, Le Pen bi mu, kako je rekla, bila na raspolaganju kao savetnik, ali ne u nadzornoj ulozi.
Na pitanje o mogućim predsedničkim izborima 2032. godine, Le Pen je rekla da ne pravi planove na osnovu spekulacija.
Govoreći o ekstremnim desničarskim grupama koje su povezivane s Nacionalnim okupljanjem, Le Pen je ponovila da je odmah po preuzimanju stranke isključila takve grupe, tvrdeći da je Nacionalno okupljanje sada potpuno distancirano od njih.
Le Pen je komentarisala i opštinske izbore, ističući da njena stranka neće povući svoje kandidate i da će nastojati da osvoji što više gradova, iako nije dala konkretne ciljeve.
"Ne plašim se izbora. Francuzima su uskraćeni parlamentarni izbori. Sada će moći da kažu šta misle", rekla je ona.
Takođe je kritikovala predsednika zemlje Emanuela Makrona jer nije omogućio Francuzima da se izjasne putem prevremenih parlamentarnih izbora.
(Tanjug)
