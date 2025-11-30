OSLOBODI ME NEŽNO: Netanjahu podneo predsedniku Izraela Isaku Hercogu zahtev za sopstveno pomilovanje

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu podneo je izraelskom predsedniku Isaku Hercogu zvaničan zahtev za pomilovanje, saopšteno je danas iz kabineta izraelskog predsednika.

-Kabinet predsednika smatra da je ovo vanredan zahtev koji nosi značajne implikacije. Nakon što primi sva relevantna mišljenja, predsednik će odgovorno i iskreno razmotriti zahtev, saopšteno je iz kabineta predsednik Hercoga, prenosi Rojters.

Netanjahu se suočava sa dugotrajnim suđenjem za korupciju, međutim on poriče optužbe i već se izjasnio da nije kriv.

Zahtev koji je Netanjahu uputio Hercogu uključuje i dva dokumenta: dopis koji je uputio premijerov advokat Amid Hadad i lično pismo koje je potpisao Netanjahu.

U međuvremenu, pritisak oko pitanja pomilovanja Netanjahua se pojačao poslednjih meseci, navodi dnevnik Džeruzalem Post.

Američki predsednik Donald Tramp je početkom ovog meseca poslao pismo izraelskom predsedniku Iskau Hercogu apelujući na njega da pomiluje Netanjahua uz ocenu da je suđenje za korupciju "nepravedan politički proces".

Tramp je poručio da suđenje izraelskom premijeru odvlači pažnju od rukovodećih državnih obaveza, ali mešanje predsednika SAD izazvalo je kritike u Izraelu uz upozorenja na strano mešanje u proces pred izraelskim pravosuđem.

