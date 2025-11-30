OSLOBODI ME NEŽNO: Netanjahu podneo predsedniku Izraela Isaku Hercogu zahtev za sopstveno pomilovanje
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu podneo je izraelskom predsedniku Isaku Hercogu zvaničan zahtev za pomilovanje, saopšteno je danas iz kabineta izraelskog predsednika.
-Kabinet predsednika smatra da je ovo vanredan zahtev koji nosi značajne implikacije. Nakon što primi sva relevantna mišljenja, predsednik će odgovorno i iskreno razmotriti zahtev, saopšteno je iz kabineta predsednik Hercoga, prenosi Rojters.
Netanjahu se suočava sa dugotrajnim suđenjem za korupciju, međutim on poriče optužbe i već se izjasnio da nije kriv.
Zahtev koji je Netanjahu uputio Hercogu uključuje i dva dokumenta: dopis koji je uputio premijerov advokat Amid Hadad i lično pismo koje je potpisao Netanjahu.
U međuvremenu, pritisak oko pitanja pomilovanja Netanjahua se pojačao poslednjih meseci, navodi dnevnik Džeruzalem Post.
Američki predsednik Donald Tramp je početkom ovog meseca poslao pismo izraelskom predsedniku Iskau Hercogu apelujući na njega da pomiluje Netanjahua uz ocenu da je suđenje za korupciju "nepravedan politički proces".
Tramp je poručio da suđenje izraelskom premijeru odvlači pažnju od rukovodećih državnih obaveza, ali mešanje predsednika SAD izazvalo je kritike u Izraelu uz upozorenja na strano mešanje u proces pred izraelskim pravosuđem.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZBILE ŽESTOKE BORBE: Izraelska vojska napala sirijski grad (VIDEO)
28. 11. 2025. u 10:11
ŠEF POLjSKE DIPLOMATIJE: Pozvao ambasadora Izraela zbog neprecizne objave Jad Vašema
24. 11. 2025. u 18:40
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)