"OVO SE NIJE DOGODILO SLUČAJNO" Mask: Glavni grad Belgije više nije belgijski

AMERIČKI milijarder i vlasnik kompanije Tesla Ilon Mask rekao je danas da smatra da glavni grad Belgije, Brisel, više nije belgijski.

Foto: Profimedia

Maskov komentar usledio je kao odgovor na rezultate istraživanja koje je sproveo belgijski portal "immigratiebarometer", koji se bavi pitanjima demografije i imigracije u Belgiji.

Portal tvrdi da najveći migracioni kanal ulaska u Belgiju i dalje ostaje - ponovno ujedinjenje porodice.

Kako se navodi, od 2018. godine, godišnji prosek je varirao oko brojke od 56.000 novih porodica koje su se ujedinile.

- U 2020. godini je zabeležen jedini pad tokom pandemije korone. U 2024. godini je zabeležen vrhunac sa 59.873 porodica koje su se ujedinile - objavljeno je u istraživanju.

Maskov komentar da glavni grad Belgije više nije belgijski objavljen je na društvenoj mreži Iks kao direktan odgovor na objavu Marija Navfala, osnivača IBS grupe, koji je rekao da zvanični podaci pokazuju da je skoro troje od četvoro dece u Briselu sada neevropskog porekla i da je reč o transformaciji sa dubokim društvenim posledicama.

- Samo mali deo maloletnika u gradu je belgijskog porekla, dok velika većina dolazi izvan Evrope, preoblikujući buduću populaciju u realnom vremenu. Ovo se nije dogodilo slučajno, već kroz namerne političke izbore političkih elita koje su odbacivale upozorenja kao mitove - rekao je Navfal.

Prema njegovim rečima, kada glavni grad dođe do tačke u kojoj većina njegovog stanovništva više ne deli istorijske, kulturne ili građanske korene, integracija postaje iluzija.

- Ono što se dešava u Briselu nije upravljanje raznolikošću, već demografska zamena vođena političkom inercijom i ideološkim slepilom. Odbijanje da se priznaju ove brojke samo produbljuje javno nepoverenje i garantuje dalji društveni raskol - zaključio je Navfal.

(Tanjug)