KUPJANSK ĆE SE PONOVITI 60 VOJNIKA ZAUZEĆE GRAD Putin: Ako Kijev nije spreman da razmotri predloge Trampa

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će se, ukoliko Kijev ne bude spreman da razmatra predloge predsednika SAD Donalda Trampa, događaji poput Kupjanska neizbežno ponavljati.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Putin je poručio i da se ciljevi Specijalne vojne operacije trenutno ostvaruju oružanim putem, ali da je Moskva „spremna i na mirovne pregovore“.

Govoreći o planu Trampa, Putin je rekao da je tokom sastanka u Enkoridžu Moskva potvrdila da se, uprkos teškoćama, slaže sa predlozima američke strane za rešenje ukrajinskog sukoba.

Prema njegovim rečima, mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa o Ukrajini razmatran je pre sastanka na Aljasci. SAD su tokom razgovora o rešavanju konflikta u Ukrajini tražile od Rusije da pristane na određene kompromise, istakao je Putin.

Ruski lider je dodao da plan SAD o Ukrajini nije javno razmatran, već samo u opštim crtama, kao i da Moskva ima nacrt Trampovog plana za rešenje ukrajinskog sukoba.

Ruski lider je pretpostavio da se nova verzija Trampovog plana pojavila zbog pauze koja je nastala u pregovaračkom procesu. On je Trampov plan za Ukrajinu od 28 tačaka nazvao modernizovanim i naglasio da se nova verzija plana za Ukrajinu ne razmatra detaljno sa Rusijom.

Takođe je rekao i da novi mirovni plan predsednika SAD Donalda Trampa može biti stavljen u osnovu konačnog rešavanja sukoba u Ukrajini.

U osvrtu na situaciju u Kupjansku, Putin je podsetio da su sasvim nedavno u Kijevu tvrdili da se u Kupjansku nalazi svega 60 vojnika ruske vojske, međutim, kako je rekao, već u tom trenutku grad je praktično bio oslobođen od strane Oružanih snaga RF.

Po njegovim rečima, „scenario sa zauzimanjem Kupjanska biće neizbežno ponovljen i na drugim ključnim delovima fronta“.

Ruski predsednik ocenio je da „u Kijevu ili nemaju objektivnu informaciju o stanju na frontu, ili ne umeju da je objektivno procene“, dodajući da „ni u Ukrajini, ni u Evropi ne shvataju do čega može dovesti odsustvo razumevanja onoga što se na frontu dešava“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć