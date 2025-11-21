Svet

TRAMP OTKRIO: Putin ne traži novi rat

Novosti online

21. 11. 2025. u 20:30

AMERIČKI predsednik Donald Tramp uveren je da Rusija ne želi da nastavi ukrajinski sukob ili vojne akcije u drugim regionima.

ТРАМП ОТКРИО: Путин не тражи нови рат

FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

- On (ruski lider Vladimir Putin) ne traži novi rat - naveo je Tramp.

Takođe je izjavio da baltičke zemlje ne treba da brinu; ukrajinski sukob će biti okončan.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)