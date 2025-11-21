TRAMP OTKRIO: Putin ne traži novi rat
AMERIČKI predsednik Donald Tramp uveren je da Rusija ne želi da nastavi ukrajinski sukob ili vojne akcije u drugim regionima.
- On (ruski lider Vladimir Putin) ne traži novi rat - naveo je Tramp.
Takođe je izjavio da baltičke zemlje ne treba da brinu; ukrajinski sukob će biti okončan.
