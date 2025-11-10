PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 10. novembra 2025. godine u 17,24 časova, na području Krita, najvećeg ostrva u Grčkoj.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.3438 i dužine 23.3669 u moru nedaleko od zapadne obale ostrva
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 19 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
