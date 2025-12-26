SAMO BOD DELI OVA DVA TIMA: Lisice su u golgeterskoj formi koja će pre ili kasnije dati rezultata
DVE ekipe sa ambicijama da se bore za plej-of sastaju se u 23. kolu Čempionšipa kada Lester ugosti Votford.
Forma Votforda u gostima ih je izneverila ove sezone, sa samo jednom pobedom u deset gostujućih utakmica.
Votford je tri mesta iznad Lestera na tabeli, ali samo bod deli dva tima. Oba tima su pobedila u više utakmica nego što su izgubila ove sezone, sa po osam pobeda.
Golovi za Lester su se ređali u poslednjim utakmicama. Postigli su bar dva gola u šest od poslednjih osam utakmica u Čempionšipu i pronašli su mrežu u osam od poslednjih devet ligaških utakmica.
S druge strane, gosti imaju problema u odbrani. Votford nije uspeo da sačuva mrežu u 18 od poslednjih 20 utakmica u Čempionšipu i još uvek nije upisao "klin šit" u gostima ove sezone, nakon deset gostujućih utakmica.
Pet od šest poraza Votforda u Čempionšipu ove sezone bilo je sa jednim golom razlike.Ipak, ne predlažemo vam neke komplikovane kombinacije tipova, pošto i čisti kec plaća sasvim solidno.
NAŠ TIP: 1 (2,29)
Preporučujemo
NOVI "LEK" ZA GLAVOBOLjU: Kada ženu boli glava uvek dobro dođe "pet glava" (VIDEO)
27. 12. 2025. u 06:00
NE ODUSTAJU OD SVOG STILA IGRE: Parižani nastavljaju u svom ritmu
26. 12. 2025. u 14:14
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)