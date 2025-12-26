SAMO BOD DELI OVA DVA TIMA: Lisice su u golgeterskoj formi koja će pre ili kasnije dati rezultata

DVE ekipe sa ambicijama da se bore za plej-of sastaju se u 23. kolu Čempionšipa kada Lester ugosti Votford.

FOTO: AP/Tanjug

Forma Votforda u gostima ih je izneverila ove sezone, sa samo jednom pobedom u deset gostujućih utakmica.

Votford je tri mesta iznad Lestera na tabeli, ali samo bod deli dva tima. Oba tima su pobedila u više utakmica nego što su izgubila ove sezone, sa po osam pobeda.

Golovi za Lester su se ređali u poslednjim utakmicama. Postigli su bar dva gola u šest od poslednjih osam utakmica u Čempionšipu i pronašli su mrežu u osam od poslednjih devet ligaških utakmica.

S druge strane, gosti imaju problema u odbrani. Votford nije uspeo da sačuva mrežu u 18 od poslednjih 20 utakmica u Čempionšipu i još uvek nije upisao "klin šit" u gostima ove sezone, nakon deset gostujućih utakmica.

Pet od šest poraza Votforda u Čempionšipu ove sezone bilo je sa jednim golom razlike.Ipak, ne predlažemo vam neke komplikovane kombinacije tipova, pošto i čisti kec plaća sasvim solidno.

NAŠ TIP: 1 (2,29)