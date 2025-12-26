Tip fudbal

SAMO BOD DELI OVA DVA TIMA: Lisice su u golgeterskoj formi koja će pre ili kasnije dati rezultata

Olja Mrkić

26. 12. 2025. u 11:34

DVE ekipe sa ambicijama da se bore za plej-of sastaju se u 23. kolu Čempionšipa kada Lester ugosti Votford.

САМО БОД ДЕЛИ ОВА ДВА ТИМА: Лисице су у голгетерској форми која ће пре или касније дати резултата

FOTO: AP/Tanjug

Forma Votforda u gostima ih je izneverila ove sezone, sa samo jednom pobedom u deset gostujućih utakmica.

Votford je tri mesta iznad Lestera na tabeli, ali samo bod deli dva tima. Oba tima su pobedila u više utakmica nego što su izgubila ove sezone, sa po osam pobeda.

Golovi za Lester su se ređali u poslednjim utakmicama. Postigli su bar dva gola u šest od poslednjih osam utakmica u Čempionšipu i pronašli su mrežu u osam od poslednjih devet ligaških utakmica.

S druge strane, gosti imaju problema u odbrani. Votford nije uspeo da sačuva mrežu u 18 od poslednjih 20 utakmica u Čempionšipu i još uvek nije upisao "klin šit" u gostima ove sezone, nakon deset gostujućih utakmica.

Pet od šest poraza Votforda u Čempionšipu ove sezone bilo je sa jednim golom razlike.Ipak, ne predlažemo vam neke komplikovane kombinacije tipova, pošto i čisti kec plaća sasvim solidno.

NAŠ TIP: 1 (2,29)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)

LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)