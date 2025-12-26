PREDRAG JOKANOVIĆ:„Lavovi“ jure Porto
Bivši trener Nasionala tipuje dve lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Famalikao – Estrela 1X
Estoril – Alverka 1X
Arouka - Žil Visente X2
Kasa Pia – Gimaraeš X2
Braga – Benfika X2
SPORTING – RIO AVE 1
PORTO – AVS 1
PORTUGALIJA 2
Akademiko V. - Benfika B 1
Fereira – Feirense 1X
Stiže nova godina a u Portugaliji je sve po starom, imate redovno dva do tri fiksa, a sada su najveći ziceri Sporting i Porto. Šampion iz Lisabona je „zgazio“ Gimaraeš u gostima, ne dopupta lideru da pobegne i opusti se na prvom mestu.
