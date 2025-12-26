Tip Asova

PREDRAG JOKANOVIĆ:„Lavovi“ jure Porto

Žarko Urošević

26. 12. 2025. u 11:45

Bivši trener Nasionala tipuje dve lige Portugalije

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ:„Лавови“ јуре Порто

Ilustracija

PORTUGALIJA 1

Famalikao – Estrela 1X

Estoril – Alverka 1X

Arouka - Žil Visente X2

Kasa Pia – Gimaraeš X2

Braga – Benfika X2

SPORTING – RIO AVE 1

PORTO – AVS 1

PORTUGALIJA 2

Akademiko V. - Benfika B 1

Fereira – Feirense 1X

Stiže nova godina a u Portugaliji je sve po starom, imate redovno dva do tri fiksa, a sada su najveći ziceri Sporting i Porto. Šampion iz Lisabona je „zgazio“ Gimaraeš u gostima, ne dopupta lideru da pobegne i opusti se na prvom mestu.

