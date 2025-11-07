OTKRIVENO KO ĆE ZAMENITI TRAMPA: On je glavni kandidat republikanaca za predsednika 2028. godine
PREMA pisanju američkog magazina Politiko, državni sekretar SAD Marko Rubio u privatnim razgovorima je saopštio da je potpredsednik Džej Di Vens glavni kandidat Republikanske partije na predsedničkim izborima 2028. godine.
- Državni sekretar Marko Rubio u privatnom krugu je rekao svojim najpoverljivijim saradnicima da je Džej Di Vens glavni kandidat republikanaca na izborima 2028. godine - navodi se u tekstu.
Podseća se da je Rubio već u julu ocenio da je potpredsednik SAD Džej Di Vens „odličan kandidat“ republikanaca za predsedničke izbore 2028. godine.
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
