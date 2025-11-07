Svet

OTKRIVENO KO ĆE ZAMENITI TRAMPA: On je glavni kandidat republikanaca za predsednika 2028. godine

Новости онлине

07. 11. 2025. u 12:17

PREMA pisanju američkog magazina Politiko, državni sekretar SAD Marko Rubio u privatnim razgovorima je saopštio da je potpredsednik Džej Di Vens glavni kandidat Republikanske partije na predsedničkim izborima 2028. godine.

ОТКРИВЕНО КО ЋЕ ЗАМЕНИТИ ТРАМПА: Он је главни кандидат републиканаца за председника 2028. године

Foto: Tanjug/AP

- Državni sekretar Marko Rubio u privatnom krugu je rekao svojim najpoverljivijim saradnicima da je Džej Di Vens glavni kandidat republikanaca na izborima 2028. godine - navodi se u tekstu.

Podseća se da je Rubio već u julu ocenio da je potpredsednik SAD Džej Di Vens „odličan kandidat“ republikanaca za predsedničke izbore 2028. godine.

Tenis
Fudbal
