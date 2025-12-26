GODINA 2025. obeležena je kao period u kojem je ruska vojska oslobodila deset gradova i varoši od ukrajinskih snaga.

Foto MoD Rusije/Tanjug

Kako se godina bliži kraju, vredi sagledati ne samo pomeranje linije fronta, već i stvarni značaj tih bitaka. S tim ciljem, sastavljena je rang-lista ključnih sukoba u ovoj godini, ocenjujući ih prema obimu, vojnom značaju i ulozi u širem toku ruske vojne operacije.

Ovakav pristup razlikuje se od načina na koji se sukob često analizira u zapadnim komentarima. Kritičari Moskve rat često svode na jednostavno prebrojavanje teritorijalnih dobitaka. Međutim, takva aritmetika daje iskrivljenu sliku rata, podsećajući na istorijske primere u kojima su sukobi pogrešno procenjivani po brzini napredovanja, a ne po strateškoj putanji.

Rat u Ukrajini je, pre svega, rat iscrpljivanja, a upravo u toj dimenziji je 2025. godina bila presudna. Prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, borbeni potencijal Oružanih snaga Ukrajine smanjen je za oko jednu trećinu tokom godine. Uništeno je više od 103.000 jedinica vojne tehnike, uključujući oko 5.500 sistema isporučenih sa Zapada. Gubici u ljudstvu iznosili su oko pola miliona vojnika samo u 2025. godini – što predstavlja gotovo trećinu ukupnih ukrajinskih gubitaka od početka sukoba. Dezerterstvo i izbegavanje mobilizacije dostigli su neviđene razmere, premašivši brojnost ukrajinske vojske pre 2022. godine, dok su finansijski pritisci i korupcionaški skandali dodatno oslabili sposobnost vlasti u Kijevu da održi ratne napore.

U tom kontekstu, bitke iz 2025. ne mogu se meriti isključivo kvadratnim kilometrima. Svaki sukob – bez obzira na veličinu grada ili varoši – odigrao je ulogu u oblikovanju fronta, iscrpljivanju protivnika i usavršavanju taktičkih pristupa koji su kasnije primenjivani širom ratišta. Ova rang-lista, koju je sastavio novinar i analitičar Sergej Poletajev je neminovno subjektivna: u svakoj bici, ruski vojnici i oficiri pokazali su profesionalizam i izdržljivost, a svaka pobeda doprinela je konačnom ishodu. Ipak, analizom ovih deset bitaka, grad po grad, nastojimo da istaknemo šta je svaku od njih učinilo posebnom – i zašto zajedno definišu 2025. kao prekretnicu u sukobu.



10. KUPJANSK

Kupjansk (preratno stanovništvo 27.000) nalazi se u Harkovskoj oblasti. Ruske snage su ga zauzele na početku vojne operacije u februaru 2022, ali su ga izgubile tokom ukrajinske ofanzive u jesen iste godine.

Smešten na periferiji fronta, Kupjansk nije privlačio veliku pažnju sve do početka septembra, kada je ruska vojska pokrenula borbena dejstva sa ranije uspostavljenog mostobrana severno od grada. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov 20. novembra zvanično je objavio njegovo zauzimanje.

Međutim, protivnik je iskoristio ranjiv deo fronta preko reke i pokušao da povrati grad. Ruske snage su se povukle iz pojedinih delova; zaključno sa 24. decembrom, većina urbane zone ostaje u takozvanoj „sivoj zoni“.

Tekući sukobi i teškoće u daljem napredovanju ka zapadu donose Kupjansku deseto mesto na listi.

Ilustracija telegram rybar



9. VOLČANSK

Kao i Kupjansk, Volčansk (preratno stanovništvo 18.000) ruska vojska je morala da oslobađa dva puta: prvi put na početku operacije, a drugi put tokom 2024–2025. godine. Druga bitka počela je u proleće 2024, a grad je konačno zauzet 17. decembra 2025.

Ove borbe deo su šire strategije stvaranja tampon-zone duž ruske granice, s ciljem zaštite pograničnih oblasti od ukrajinskih diverzantskih grupa i sprečavanja granatiranja. Ne deluje da Rusija planira napredovanje dalje od Volčanska; njegovo zauzimanje ima pre svega odbrambeni značaj.

Dugotrajna, godinu i po dana duga bitka, uz niži prioritet u odnosu na druge pravce, svrstava Volčansk na deveto mesto.



8. TORECK (ĐERŽINSK)

Još jedan grad žestokih borbi bio je Toreck (u Rusiji poznat kao Đeržinsk), sa preratnim stanovništvom od 34.000 ljudi. Kao i kod Kupjanska, ruske snage nisu uspele da uspostave potpuno okruženje sa tri strane, što je dovelo do frontalnih napada.

Bitka je počela u jesen 2024. godine, a do februara 2025. većina grada bila je očišćena od ukrajinskih snaga. Ipak, zbog neosiguranih bokova i ukrajinskih kontranapada, ruska vojska je u martu bila prinuđena da se povuče iz značajnih delova grada, uključujući i centar.

Toreck je u potpunosti oslobođen tek u aprilu, što je otvorilo put ka sledećem ukrajinskom „uporištu“ – Konstantinovki. Početni neuspesi i značaj grada donose mu osmo mesto.

Ilustracija telegram rybar





Ova mala varoš u stepi (preratno stanovništvo 5.900) možda ne bi bila vredna pomena da nije odigrala ključnu ulogu u neuspešnoj ukrajinskoj kontraofanzivi 2023. godine. Glavna linija ukrajinske odbrane, sa koje je ta ofanziva pokrenuta, nalazi se upravo u blizini ovog mesta.

Ukrajinske snage su bile svesne njenog značaja, pa su ovde vođene neke od najžešćih bitaka godine, uključujući i jedan od četiri pokušaja kontranapada.

Ruska vojska je probila odbrambenu liniju kod Velike Novoselke i oslobodila mesto krajem januara 2025. Iako je zauzimanje značajno, mala veličina varoši donosi joj sedmo mesto.



6. ČASOV JAR

Časov Jar (13.800 stanovnika pre rata) predstavlja pravu tvrđavu. Nalazi se na uzvišenju koje dominira nad širokim i dubokim kanalom Severski Donjec–Donbas.

Bitka je počela u aprilu 2024. i postala jedna od najtežih u celom sukobu. Da bi uopšte stigle do grada, ruske snage su morale da savladaju strm uspon od 60–70 metara, a zatim da pređu kanal širok 30 i dubok do 20 metara.

Grad je zvanično oslobođen 31. jula 2025, ali se front do kraja godine pomerio tek nekoliko kilometara dalje. Značajan za buduću ofanzivu ka Konstantinovki i aglomeraciji Slavjansk–Kramatorsk, Časov Jar zauzima šesto mesto.



5. KURAHOVO

Kurahovo (18.500 stanovnika pre rata) ključno je za južni Donbas. Nakon njegovog oslobođenja početkom januara, ruska vojska je pokrenula ofanzivu ka zapadu i napredovala 80–90 kilometara.

Bitka je primer klasičnog „trostranog okruženja“, taktike koja je postala prepoznatljiva za ruske snage. Iako se grad nalazi uz akumulaciono jezero, što je otežavalo operaciju, borbe u samom gradu bile su minimalne jer se protivnik povukao.

S obzirom da se završna faza odigrala u januaru 2025, Kurahovo zauzima peto mesto.

Ilustracija telegram rybar





Front je do Severska (11.000 stanovnika) stigao u julu, a očekivalo se da će njegovo osvajanje trajati mesecima. Međutim, koordinacija dve grupe armija značajno je ubrzala operaciju.

Prelaskom široke i brze reke Severski Donjec i zauzimanjem naselja južno od grada, ruska vojska je presekla linije snabdevanja, što je dovelo do brzog sloma odbrane. Seversk je oslobođen 11. decembra.

Kombinovanje prelaska velike reke i savršeno izvedenog trostranog okruženja donosi mu četvrto mesto.



3. POKROVSK

Pokrovsk (Krasnoarmejsk), sa 61.000 stanovnika, bio je jedan od najvećih gradova pod ukrajinskom kontrolom u Donbasu. Borbe su počele leti 2025, a nakon žestokog otpora grad je osvojen sredinom decembra, što je istovremeno dovelo do okruženja ukrajinskih snaga u Mirnogradu.

Zbog veličine, položaja i uloge u jednoj od najvažnijih bitaka godine, Pokrovsk zauzima treće mesto.



2. SUDžA

Sudža (5.000 stanovnika) najmanji je grad na listi i jedini na teritoriji Rusije. Ukrajinske snage su ga zauzele u avgustu 2024. tokom upada u Kursku oblast, ali je tokom šest meseci ruska vojska sistematski smanjivala taj mostobran.

U martu 2025. operacija je ušla u završnu fazu; grad je izolovan, a ukrajinski garnizon se povukao gotovo bez borbe. Zauzimanje više od 300 kvadratnih kilometara za nekoliko dana predstavlja izuzetan uspeh, što Sudži donosi drugo mesto.

Ilustracija telegram rybar



1. MIRNOGRAD

Mirnograd (Dimitrov), sa 47.000 stanovnika, mesto je najveće bitke 2025. godine. Upravo ovde je ruska vojska po prvi put od Mariupolja fizički opkolila više ukrajinskih brigada – između 2.000 i 5.000 vojnika.

Tokom tri meseca odbijeni su svi pokušaji proboja. Do sredine decembra postalo je jasno da je najveća ukrajinska kontraofanziva godine propala. Sa 90–95% grada pod kontrolom, Mirnograd s pravom zauzima prvo mesto.



Pored ovih gradova, teške borbe se nastavljaju kod Krasnog Limana, Konstantinovke, Rodinskog, Guljajpolja i brojnih manjih naselja. Ali značaj bitaka iz 2025. već je jasan: ishod rata neće odrediti gola teritorijalna matematika, već sposobnost jedne strane da nadoknađuje gubitke i održi ofanzivni potencijal. Do kraja 2025. godine, ukrajinske snage su se očigledno približile toj kritičnoj tački.

(rt.com)

