NEKA DOKUMENTA ZA MIR U UKRAJINI SU SPREMNA: Zelenski se oglasio - "Hvala ti, Ameriko!"

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da su neka dokumenta za mirno rešenje rata u Ukrajini već spremna, ali da je potrebno da se još radi na nekim osetljivim pitanjima.

Foto Tanjug/AP/Maryam Majd

Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da će šef ukrajinskog pregovaračkog tima za mirovni predlog o Ukrajini, Rustem Umerov, nastaviti razgovore sa američkim timom, prenosi Ukrinform.

- Važno je da uspemo da organizujemo ono o čemu smo danas razgovarali. A neka dokumenta su već spremna... Naravno, još uvek treba da radimo na osetljivim pitanjima. Ali zajedno sa američkim timom uviđamo kako da sve to postignemo - kazao je Zelenski.

Dodao je da bi i naredne nedelje mogle biti intenzivne kada je reč o pregovorima za postizanje mira u Ukrajini.

- Hvala ti, Ameriko! I hvala svima koji nastavljaju da vrše pritisak na Rusiju kako bi 100 odsto shvatili da će produžavanje rata imati teške posledice po njih - po Rusiju - zaključio je Zelenski.

On je prethodno sinoć saopštio je da je tokom jučerašnjeg dana imao dobar razgovor sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom.

- Hvala vam na konstruktivnom, intenzivnom radu i na lepim rečima i božićnim čestitkama Ukrajincima. Radimo zaista 24/7 kako bismo približili kraj ovog brutalnog ruskog rata protiv Ukrajine i kako bismo sva dokumenta i korake učinili realističnim, efikasnim i pouzdanim - saopštio je Zelenski na Fejsbuku. On je dodao "da postoje dobre ideje koje mogu dovesti do zajedničkog ishoda i trajnog mira", preneo je Ukrinform.

- Prava bezbednost, pravi oporavak, pravi mir su ono što nam je svima potrebno u Ukrajini, u SAD, u Evropi i svakom od partnera koji nam pomažu. Nadam se da će naši današnji sporazumi i ideje o kojima smo razgovarali biti korisni - naglasio je Zelenski.

Zelenski je u utorak primio izveštaj ukrajinske delegacije o rezultatima sastanaka sa predstavnicima predsednika SAD Donalda Trampa, kada su pripremljeni nacrti nekoliko dokumenata. On je nakon toga izjavio da je novi mirovni plan od 20 tačaka ''glavni okvir za okončanje rata''.

