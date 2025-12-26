TRAMPOV "ČOVEK IZ SENKE": NJegovo ime izaziva strah među republikancima, a javnost ga ne poznaje

MEĐU brojnim saradnicima predsednika SAD Donalda Trampa retko će se naći ime Džejms Bler, ali reč je o jednoj od najmoćnijih osoba u njegovoj administraciji, iako to javnosti nije previše poznato, piše Wall Street Journal.

Foto: Profimedia

Bler je u Trampov tim došao 2024. godine na preporuku Suzi Vajls, njegove sadašnje šefice kabineta, a oboje su ranije radili na predsedničkoj kampanji guvernera Floride Rona DeSantisa.

Iako na početku nisu imali posebno dobar odnos, Bler je zadobio Trampovo poverenje, uglavnom zbog svoje lojalnosti, ali i sklonosti da radikalno rešava probleme.

Zovu ga "ljuti pas"

U Beloj kući Bler je poznat kao "ljuti pas" (junkyard dog, engl.) zbog svog pristupa pregovorima sa drugim republikancima, što je njegovo osnovno zaduženje u Trampovom timu.

Ovaj 36-godišnji operativac bio je zadužen za održavanje jedinstva u lojalnosti Trampu unutar republikanskih redova u oba doma Kongresa, a njegovo ime sada izaziva strah među članovima stranke.

Razlog je njegov način govora, koji je pun psovki i pretnji, kojima on pokušava da "natera" republikance koji se premišljaju da se drže Trampove agende.

Pretnje, koje nikada ne upućuje direktno, uglavnom se odnose na naredne izbore, odnosno na to da će postaviti kandidate koji će na predizborima pokušati da oduzmu mandat republikancima koji, po njegovom viđenju, nisu dovoljno lojalni predsedniku SAD.

Bler svoje pretnje potkrepljuje izuzetno obimnim znanjem brojki iz anketa, često ukazujući defektorima u Republikanskoj stranci da je Tramp u njihovom izbornom okrugu popularniji od njih.

Zbog uspeha da održi jedinstvo među republikancima za pojedine ključne zakone, kao i zbog znanja o anketama i kretanjima među biračima, Tramp ga je prozvao "Briljantni Bler", piše WSJ.

Mnogi republikanci se žalili na njega

Ipak, njegove taktike nisu se mnogima dopadale u Kongresu. Zbog Blerovog pristupa, mnogi republikanci odlučili su se na penzionisanje, a posebno su se žalile žene poput Mardžori Tejlor Grin, koja je odlučila da u januaru napusti Kongres.

Ona je u izjavi za WSJ kritikovala njegov pristup, navodeći da je ona i druge republikanske kongresmenke i senatorke Bler ponižavao u razgovorima koji su se vodili „iza scene“.

Posebno se republikancima nije dopadalo to što im je Bler naređivao da li da ulaze u izborne trke, odnosno da li da pokušavaju da sa federalnog nivoa pređu na državni ili da iz Kongresa SAD uđu u izborne trke za guvernere svojih država.

Takođe, Bleru se pripisuje ideja da određene savezne države pod republikanskom kontrolom krenu u prekrajanje izbornih mapa kako bi Republikanska stranka i nakon izbora u novembru 2026. zadržala kontrolu nad Kongresom.

Bler je u tome imao određen uspeh, posebno u Teksasu, ali je njegova ideja izazvala kontraefekat jer su i pojedine savezne države pod kontrolom Demokratske stranke pokrenule sličan proces, suštinski poništavajući republikanski napor.

Pored toga, Blerova ideja dovela je do velikog sukoba između republikanaca sa državnog nivoa i iz Indijane, koji su odbili da menjaju izbornu mapu i tako ušli u direktni sukob sa Blerom, koji ih je čak optužio da rade protiv republikanaca.

Bez obzira na kritike, "Briljantni Bler" i dalje uživa ogromno poverenje kod Trampa i nosi etiketu njegovog "moćnog čoveka iz senke".

(Telegraf)

BONUS VIDEO