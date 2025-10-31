RUMUNIJA JE SAMO POČETAK: Ukrajinski mediji prenose - SAD planiraju povlačenje dela snaga iz Bugarske, Mađarske i Slovačke

SJEDINjENE Američke Države planiraju da povuku deo svojih vojnih kontingenata iz Bugarske, Mađarske i Slovačke, pišu ukrajinski mediji, pozivajući se na izvore.

„Iza zatvorenih vrata, zvaničnici administracije (američkog predsednika Donalda Trampa) jasno su stavili do znanja saveznicima da je smanjenje (broja snaga) u Rumuniji samo početak. Očekuje se da dalja smanjenja uslede u Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj najkasnije do sredine decembra“, navodi se u članku.

Zapadni zvaničnici upoznati sa pregovorima između Sjedinjenih Država i njihovih evropskih partnera rekli su ,medijima da Pentagon razmatra „umereno“ povlačenje svog vojnog kontingenta. Oni su napomenuli da su evropske kopnene snage spremnije nego ranije, što delimično revidiranje američkog prisustva na kontinentu čini „prihvatljivim“.

Generalno, Vašington smatra smanjenje vojnog osoblja u pomenute četiri zemlje beznačajnim, navodi se u članku.

Prema izvorima medija, SAD su upozorile svoje saveznike da će se povlačenje nastaviti sledeće godine nakon završetka trenutnog rotacionog raspoređivanja. Istovremeno, SAD su uverile da će broj američkih trupa u Poljskoj i baltičkim državama ostati nepromenjen.

„Politiko“ je u julu izvestio o planovima SAD da povuku do trećine svojih snaga iz Evrope. Tamo se nalazi oko 80.000 vojnika, a najveći broj (oko 35.000) je stacioniran u Nemačkoj.

U međuvremenu, početkom oktobra, predsednik Bele kuće Donald Tramp izjavio je da nema planove da smanji prisustvo američkih snaga, ali da bi mogao da premesti neke jedinice unutar evropskih zemalja.

Rumunsko Ministarstvo odbrane je u sredu objavilo da je Vašington upozorio Bukurešt i druge saveznike NATO-a na smanjenje američkih trupa u Evropi. Među jedinicama čija će rotacija prestati su i one dodeljene Rumuniji i stacionirane u vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu.

