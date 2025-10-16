STIGAO ODGOVOR TRAMPU ZBOG RUSKE NAFTE: "Odlučno odbacujemo pritiske i prinudu"

KINA odlučno odbacuje pritiske i prinudu i zalaže se za poštovanje svog prava na saradnju sa Rusijom - tako je ambasada Kine u Vašingtonu reagovala u razgovoru za RIA Novosti na poziv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Peking prestane da kupuje rusku naftu.

Foto: Tanjug/AP

- Kina čvrsto odbacuje sve nezakonite jednostrane sankcije, širenje jurisdikcije i bilo koji oblik prinude i pritiska - izjavio je portparol kineske ambasade Lju Penjuj.

On je dodao da je saradnja unutar međunarodne zajednice, uključujući i odnose između Kine i Rusije, „zasnovana na međunarodnom pravu, legitimna i razumna, ne šteti interesima trećih strana i mora biti poštovana i zaštićena.“

Tramp pozvao Kinu da sledi Indiju i odustane od ruske nafte

Dan ranije, predsednik Tramp izjavio je da je Indija navodno spremna da uskoro prestane da kupuje rusku naftu, pozvavši Kinu da učini isto. Pri tome je priznao da Sjedinjene Države trenutno vode trgovinski rat sa Pekingom.

U kineskoj ambasadi su dan kasnije za RIA Novosti poručili da je Kina spremna na trgovinski rat sa SAD, ali da ostaje otvorena za dijalog. Peking je naglasio da Vašington ne može istovremeno zahtevati pregovore i preti carinama, što je izazvalo oštru reakciju Trampa.

Tramp najavio nove carine, Peking uzvratio portarinom

U petak je predsednik SAD izjavio da će od 1. novembra ili ranije Vašington uvesti carine od 100% na kinesku robu, preko već postojećih tarifa, objašnjavajući taj potez „agresivnim stavom Pekinga“ u oblasti trgovine.

Kao odgovor, Ministarstvo saobraćaja Kine saopštilo je da uvodi specijalnu luku porez (portarinu) za američki vodni transport, koji je već stupio na snagu. U Pekingu su naveli da je ova mera „prinuđen odgovor“ na američke ekonomske poteze.

Eskalacija trgovinskog sukoba

Peking i Vašington se sada faktički nalaze u stanju trgovinskog rata, koji je eskalirao nakon što je u februaru Tramp uveo carinu od 10% na uvoz svih kineskih proizvoda.

Kao sledeći korak, Ministarstvo trgovine Kine je 9. oktobra najavilo da će od 8. novembra uvesti izvozne kontrole na određene proizvode povezane sa retkim zemljama srednje i teške grupe, kao i na litijumske baterije, anodne materijale od veštačkog grafita, opremu za eksploataciju i preradu retkih metala, kao i sirovine i ultraotporne materijale.