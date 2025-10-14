LUKAŠENKO UPOZORIO TRAMPA NA NUKLEARNI RAT: Ako Kijevu predaš "tomahavk" nastaće haos

BELORUSKI lider Aleksandar Lukašenko, lojalni saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, upozorio je predsednika Donalda Trampa da bi isporuka krstarećih raketa "tomahavk" Ukrajini od strane Sjedinjenih Američkih Država značila nuklearni rat.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

"Tomahavci neće rešiti problem. Oni će eskalirati situaciju do nuklearnog rata“, rekao je Lukašenko na sastanku u Minsku.

"Možda Donald Tramp to razume bolje od bilo koga, jer se ne žuri da preda ovo smrtonosno oružje za duboke udare na rusku teritoriju, na šta predsednik Zelenski računa; zaključuje Lukašenko.

(INDEPENDENT)