PUTINOV POMOĆNIK OTKRIO: Ove dve svetske sile mogle bi da se priključe ruskim projektima na Arktiku
RUSIJA vidi i SAD i Kinu kao potencijalne partnere za buduće naftne i gasne projekte na Arktiku i razmotrila bi trosmerne investicione mogućnosti, prema rečima Kirila Dmitrijeva, pomoćnika predsednika Vladimira Putina za međunarodna ekonomska pitanja.
Dmitrijev je igrao centralnu ulogu u naporima za normalizaciju odnosa sa Vašingtonom otkako je američki predsednik Donald Tramp stupio na dužnost u januaru. On tvrdi da bi zajednička ulaganja, posebno u energetski bogatom i uglavnom neiskorišćenom Arktiku, ponudila značajne ekonomske koristi, ukoliko dve nacije prevaziđu svoje razlike.
-Rusko-kineski projekti se dešavaju upravo sada. Rusko-američki projekti su se dešavali u prošlosti i imaju potencijal da se dogode u budućnosti, rekao je Dmitrijev, kada je upitan o pozicioniranju Rusije u odnosu na dve rivalske supersile.
-Rusija razmatra potencijalne rusko-kinesko-američke mogućnosti, uključujući Arktik i energetsku industriju, dodao je. „Investitori bi mogli da steknu vrednost udruživanjem snaga. Takođe, zajednička ulaganja mogu poslužiti kao stabilizujući element za buduće političke interakcije.“
Uzastopni predsednici SAD su Kinu nazivali glavnim geopolitičkim rivalom. Zvaničnici Trampove administracije optužili su prethodne vlade da su Moskvu približile Pekingu podržavajući Kijev.
Rusija i Kina opisuju svoje partnerstvo kao dugogodišnji strateški izbor zasnovan na zajedničkim vrednostima. Kineski predsednik Si Đinping ponovio je posvećenost Pekinga pravednijem multipolarnom svetskom poretku tokom ovogodišnjeg samita Šangajske organizacije za saradnju, kojem je prisustvovao Putin zajedno sa liderima iz Azije, istočne Evrope i Bliskog istoka.
rt.com
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
TRAMP USPEO ONO ŠTO NIJE PUTIN? Miri dve zavađene supersile spremne za veću saradnju
22. 08. 2025. u 19:14
ŠTA JE TRAMP SHVATIO NA ALjASCI: Bivši ministar spoljnih poslova Austrije objašnjava
01. 09. 2025. u 18:33
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)