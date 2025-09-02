PUTINOV POMOĆNIK OTKRIO: Ove dve svetske sile mogle bi da se priključe ruskim projektima na Arktiku

RUSIJA vidi i SAD i Kinu kao potencijalne partnere za buduće naftne i gasne projekte na Arktiku i razmotrila bi trosmerne investicione mogućnosti, prema rečima Kirila Dmitrijeva, pomoćnika predsednika Vladimira Putina za međunarodna ekonomska pitanja.

Dmitrijev je igrao centralnu ulogu u naporima za normalizaciju odnosa sa Vašingtonom otkako je američki predsednik Donald Tramp stupio na dužnost u januaru. On tvrdi da bi zajednička ulaganja, posebno u energetski bogatom i uglavnom neiskorišćenom Arktiku, ponudila značajne ekonomske koristi, ukoliko dve nacije prevaziđu svoje razlike.

-Rusko-kineski projekti se dešavaju upravo sada. Rusko-američki projekti su se dešavali u prošlosti i imaju potencijal da se dogode u budućnosti, rekao je Dmitrijev, kada je upitan o pozicioniranju Rusije u odnosu na dve rivalske supersile.

-Rusija razmatra potencijalne rusko-kinesko-američke mogućnosti, uključujući Arktik i energetsku industriju, dodao je. „Investitori bi mogli da steknu vrednost udruživanjem snaga. Takođe, zajednička ulaganja mogu poslužiti kao stabilizujući element za buduće političke interakcije.“

Uzastopni predsednici SAD su Kinu nazivali glavnim geopolitičkim rivalom. Zvaničnici Trampove administracije optužili su prethodne vlade da su Moskvu približile Pekingu podržavajući Kijev.

Rusija i Kina opisuju svoje partnerstvo kao dugogodišnji strateški izbor zasnovan na zajedničkim vrednostima. Kineski predsednik Si Đinping ponovio je posvećenost Pekinga pravednijem multipolarnom svetskom poretku tokom ovogodišnjeg samita Šangajske organizacije za saradnju, kojem je prisustvovao Putin zajedno sa liderima iz Azije, istočne Evrope i Bliskog istoka.

