SNAŽNE EKSPLOZIJE U RUSIJI: Luka i rafinerija nafte u plamenu - Ukrajinci napali u toku noći (VIDEO)
UKRAJINSKI dronovi pogodili su rusku luku Temrjuk u Krasnodarskom kraju i rafineriju nafte u Sizranu u Samarskoj oblasti tokom noći između 4. i 5. decembra, saopštili su ruski zvaničnici i mediji.
Luka Temrjuk oštećena je nakon što je udar drona izazvao požare, saopštio je Operativni štab Krasnodarskog kraja. Ranije su meštani prijavili napad i naveli da su se zapalili rezervoari za gorivo.
Regionalne vlasti nisu precizirale šta je tačno pogođeno, ali su navele da su "oštećeni delovi lučke infrastrukture u Temrjuku". Svo osoblje je evakuisano, a žrtava nije bilo, navodi se u izveštaju.
Značaj luke Temrjuk
Luka Temrjuk je ključni ruski objekat na Azovskom moru. U okviru nje funkcioniše terminal za izvoz nafte, koji prima, skladišti i otprema ruske naftne proizvode. U luci se nalazi i veliki terminal za tečni naftni gas.
Prema snimcima očevidaca koje je analizirao opozicioni ruski medij Astra, posle napada je u luci goreo gasni terminal.
Eksplozije u rafineriji nafte u Sizranu
Iste noći, stanovnici Sizrana u Samarskoj oblasti prijavili su eksplozije u lokalnoj rafineriji, prenosi Astra. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci navodnog napada.
Gradonačelnik Sizrana, Sergej Volodčenjkov, potvrdio je napad dronovima, ali nije naveo konkretne mete.
O rafineriji Sizran
Rafinerija u Sizranu nalazi se oko 700 kilometara od rusko-ukrajinske granice. Otvorena je 1942. godine i u vlasništvu je državne ruske kompanije Rosnjeft. Ima prijavljeni godišnji kapacitet prerade od 8,5 miliona tona nafte.
Ovaj objekat je i ranije bio meta dronova u okviru ukrajinske kampanje protiv ruske naftne industrije, koja obezbeđuje finansije i gorivo za ratne operacije Moskve.
(Kyiv Independent)
BONUS VIDEO:
KROZ OBJEKTIV "NOVOSTI": Putin prvi put pokazao dronove koje koristi u Ukrajini
Preporučujemo
UKRAJINSKI DRON IZAZVAO POŽAR U RUSIJI: Eksplozija u skladištu nafte
03. 12. 2025. u 07:16
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)