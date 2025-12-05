SNAŽNE EKSPLOZIJE U RUSIJI: Luka i rafinerija nafte u plamenu - Ukrajinci napali u toku noći (VIDEO)

UKRAJINSKI dronovi pogodili su rusku luku Temrjuk u Krasnodarskom kraju i rafineriju nafte u Sizranu u Samarskoj oblasti tokom noći između 4. i 5. decembra, saopštili su ruski zvaničnici i mediji.

Foto: Printscreen/raging545

Luka Temrjuk oštećena je nakon što je udar drona izazvao požare, saopštio je Operativni štab Krasnodarskog kraja. Ranije su meštani prijavili napad i naveli da su se zapalili rezervoari za gorivo.

Regionalne vlasti nisu precizirale šta je tačno pogođeno, ali su navele da su "oštećeni delovi lučke infrastrukture u Temrjuku". Svo osoblje je evakuisano, a žrtava nije bilo, navodi se u izveštaju.

Značaj luke Temrjuk

Luka Temrjuk je ključni ruski objekat na Azovskom moru. U okviru nje funkcioniše terminal za izvoz nafte, koji prima, skladišti i otprema ruske naftne proizvode. U luci se nalazi i veliki terminal za tečni naftni gas.

Prema snimcima očevidaca koje je analizirao opozicioni ruski medij Astra, posle napada je u luci goreo gasni terminal.

The port of Temryuk on the Azov Sea has been hit by drones and is on fire. Gazprom has alarge oil terminal here which might have been the target. Geolocated at 45.32364227260595, 37.384826699035216 pic.twitter.com/UL1Du6TzUp — raging545 (@raging545) December 4, 2025

Eksplozije u rafineriji nafte u Sizranu

Iste noći, stanovnici Sizrana u Samarskoj oblasti prijavili su eksplozije u lokalnoj rafineriji, prenosi Astra. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci navodnog napada.

Gradonačelnik Sizrana, Sergej Volodčenjkov, potvrdio je napad dronovima, ali nije naveo konkretne mete.

O rafineriji Sizran

Rafinerija u Sizranu nalazi se oko 700 kilometara od rusko-ukrajinske granice. Otvorena je 1942. godine i u vlasništvu je državne ruske kompanije Rosnjeft. Ima prijavljeni godišnji kapacitet prerade od 8,5 miliona tona nafte.

Ovaj objekat je i ranije bio meta dronova u okviru ukrajinske kampanje protiv ruske naftne industrije, koja obezbeđuje finansije i gorivo za ratne operacije Moskve.

(Kyiv Independent)

