SAVRŠEN PAR ZA ČUVANJE RUSKOG ARKTIKA: Najmoćnija krstarica na svetu i najteži presretač u paru – glavobolja za NATO (VIDEO)

NAKON potvrde u poslednjoj nedelji jula da je prva ruska modernizovana krstarica klase Kirov, Admiral Nahimov, ponovo porinuta, i naknadne potvrde da je brod započeo probnu plovidbu u Belom moru, sve više se postavljaju pitanja o tome kako se najveći i najmoćniji ratni brod na svetu može koristiti u odbrani ruskog Arktika.

Dizajniran za delovanje u regionima kojima nedostaje značajna pokrivenost sa zemlje sa sistema za kontrolu ili protivvazdušnu odbranu, MiG-31 ima posebno veliki domet, ubedljivo najveću brzinu krstarenja na svetu, blizu 2,3 Maha, i ubedljivo najveći radar na svetu, N007 Zaslon, koji ima više od tri puta veći domet (i veličinu)od najvećih radara koje nose zapadni lovci. MiG-31BM je ušao u upotrebu 2009. godine kao znatno poboljšana varijanta aviona iz sovjetskog doba sa novim radarom i avionikom, nizom poboljšanja trupa aviona i integracijom nove rakete vazduh-vazduh R-37M kao primarnog naoružanja. Veoma moćne sposobnosti aviona dugog dometa u borbama vazduh-vazduh demonstrirane su na ukrajinskom poprištu, gde se pokazao znatno sposobnijim od drugih ruskih taktičkih borbenih aviona kao što je Su-35 zbog kombinacije superiornih senzora, većeg kapaciteta nosivosti raketa i sposobnosti lansiranja raketa sa mnogo većih visina i brzina.



Senzori MiG-31 koji se nalaze na velikoj visini imaju potencijal da obezbede kritične podatke o ciljanju Admiralu Nahimovu kako bi olakšali ciljanje preko horizonta koristeći sistem S-400, slično kao što su ruski sistemi AEW&C učinili za zemaljske sisteme S-400 na ukrajinskom poprištu kako bi olakšali napad na ciljeve koji lete veoma nisko na daljinama koje dostižu 400 kilometara. Presretači bi tako mogli da nadoknade primarno ograničenje sistema S-400 koji rade bez podrške. Sam MiG-31 pati od svoje mogućnosti da nosi samo četiri rakete R-37M - problem koji je trebalo da bude rešen razvojem poboljšanog MiG-31M koji bi mogao da nosi šest R-37 pre nego što je ovaj program otkazan 1994. godine. Nošenje 96 raketa zemlja-vazduh dugog dometa na krstarici Admiral Nahimov moglo bi pomoći u rešavanju ovog problema, omogućavajući MiG-31 da vode više raketa sa brodova ka svojim ciljevima, i time izbegavaju potrebu da se presretači vraćaju u bazu ako potroše R-37M.

Iako se očekuje da će MiG-31BM činiti okosnicu ruskih sposobnosti protivvazdušne odbrane na Arktiku u doglednoj budućnosti, ulazak Admirala Nahimova u službu ima potencijal da pruži neprocenjivu podršku u vreme kada budućnost ruske avio-flote u regionu izgleda sve neizvesnije.

