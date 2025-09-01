SAVRŠEN PAR ZA ČUVANJE RUSKOG ARKTIKA: Najmoćnija krstarica na svetu i najteži presretač u paru – glavobolja za NATO (VIDEO)
NAKON potvrde u poslednjoj nedelji jula da je prva ruska modernizovana krstarica klase Kirov, Admiral Nahimov, ponovo porinuta, i naknadne potvrde da je brod započeo probnu plovidbu u Belom moru, sve više se postavljaju pitanja o tome kako se najveći i najmoćniji ratni brod na svetu može koristiti u odbrani ruskog Arktika.
Dizajniran za delovanje u regionima kojima nedostaje značajna pokrivenost sa zemlje sa sistema za kontrolu ili protivvazdušnu odbranu, MiG-31 ima posebno veliki domet, ubedljivo najveću brzinu krstarenja na svetu, blizu 2,3 Maha, i ubedljivo najveći radar na svetu, N007 Zaslon, koji ima više od tri puta veći domet (i veličinu)od najvećih radara koje nose zapadni lovci. MiG-31BM je ušao u upotrebu 2009. godine kao znatno poboljšana varijanta aviona iz sovjetskog doba sa novim radarom i avionikom, nizom poboljšanja trupa aviona i integracijom nove rakete vazduh-vazduh R-37M kao primarnog naoružanja. Veoma moćne sposobnosti aviona dugog dometa u borbama vazduh-vazduh demonstrirane su na ukrajinskom poprištu, gde se pokazao znatno sposobnijim od drugih ruskih taktičkih borbenih aviona kao što je Su-35 zbog kombinacije superiornih senzora, većeg kapaciteta nosivosti raketa i sposobnosti lansiranja raketa sa mnogo većih visina i brzina.
Iako se očekuje da će MiG-31BM činiti okosnicu ruskih sposobnosti protivvazdušne odbrane na Arktiku u doglednoj budućnosti, ulazak Admirala Nahimova u službu ima potencijal da pruži neprocenjivu podršku u vreme kada budućnost ruske avio-flote u regionu izgleda sve neizvesnije.
(militarywatchmagazine.com)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
