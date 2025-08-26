Svet

"SVI SE SAMO PRETVARAJU" Tramp kaže da je legitimitet Zelenskog nebitan za nagodbu

Novosti online

26. 08. 2025. u 23:35

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da ne smatra stav Rusije važnim u pogledu toga da je nelegitimnost Vladimira Zelenskog problem za konačno rešavanje sukoba.

СВИ СЕ САМО ПРЕТВАРАЈУ Трамп каже да је легитимитет Зеленског небитан за нагодбу

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Ono što kažu zapravo nije važno. Svi se samo pretvaraju. Sve su to gluposti - rekao je.

Tramp je ranije rekao da ne smatra Zelenskog nevinim u situaciji u kojoj nema jasnog pokreta ka miru u Ukrajini.

Takođe je izrazio uverenje  da ukrajinska kriza neće dovesti do sukoba velikih razmera u koji bi direktno bilo uključeno mnogo država.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu