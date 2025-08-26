"SVI SE SAMO PRETVARAJU" Tramp kaže da je legitimitet Zelenskog nebitan za nagodbu
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da ne smatra stav Rusije važnim u pogledu toga da je nelegitimnost Vladimira Zelenskog problem za konačno rešavanje sukoba.
- Ono što kažu zapravo nije važno. Svi se samo pretvaraju. Sve su to gluposti - rekao je.
Tramp je ranije rekao da ne smatra Zelenskog nevinim u situaciji u kojoj nema jasnog pokreta ka miru u Ukrajini.
Takođe je izrazio uverenje da ukrajinska kriza neće dovesti do sukoba velikih razmera u koji bi direktno bilo uključeno mnogo država.
