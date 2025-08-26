"ZA TANGO JE POTREBNO DVOJE" Tramp o ukrajinskom sukobu: Zelenski nije nevin (VIDEO)

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da ima „dobre“ odnose sa Zelenskim i „vrlo dobre“ odnose sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Foto: Printskrin

Međutim, odnosi sa Zelenskim su se donekle pogoršali nakon što su SAD prestale da šalju novac Ukrajini.

- Ne dajemo im više novca. To je to, to je gotovo. Plaćamo sebi. Sada se ispostavlja da NATO kupuje svu opremu i plaća je u celosti - kazao je američki lider.

Ni Zelenski nije nevin, navodi on.

- Za tango je potrebno dvoje - kazao je Tramp.