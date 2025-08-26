"ZA TANGO JE POTREBNO DVOJE" Tramp o ukrajinskom sukobu: Zelenski nije nevin (VIDEO)
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da ima „dobre“ odnose sa Zelenskim i „vrlo dobre“ odnose sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.
Međutim, odnosi sa Zelenskim su se donekle pogoršali nakon što su SAD prestale da šalju novac Ukrajini.
- Ne dajemo im više novca. To je to, to je gotovo. Plaćamo sebi. Sada se ispostavlja da NATO kupuje svu opremu i plaća je u celosti - kazao je američki lider.
Ni Zelenski nije nevin, navodi on.
- Za tango je potrebno dvoje - kazao je Tramp.
Preporučujemo
TRAMP PORUČIO: Za počinioce ubistva u Vašingtonu tražićemo smrtnu kaznu
26. 08. 2025. u 22:11
NIJE SAMO UKRAJINA: Evo o čemu su tajno razgovarali Putin i Tramp na Aljasci
26. 08. 2025. u 19:17
ZELENSKI: Turska i zemlje Zaliva mogle bi biti domaćini razgovora sa Putinom
26. 08. 2025. u 19:14
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)