ČITAČI SA USANA OTKRILI: Evo o čemu su pričali Tramp i Putin na početku susreta

PRVI susret predsednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i Vladimira Putina odigrao se u vojnoj bazi Elmendorf u Enkoridžu na Aljasci i prema tvrdnjama čitača sa usana, dvojica lidera su tokom pozdrava razmenili poruke koje ukazuju na mogući zaokret u ukrajinskoj krizi, objavio je Dejli mejl.

Foto: Profimedia

Čim je Putin sišao iz aviona, Tramp ga je dočekao rečima: "konačno", nakon čega je usledio kratak, ali simboličan razgovor u kojem su obojica izrazili spremnost na međusobnu saradnju, naveo je list.

"Ovde sam da vam pomognem", rekao je Putin, na šta je Tramp odgovorio: "Pomoći ću vam".

Putin je zatim dodao da će "smiriti situaciju ako ga zamole", a Tramp je uzvratio: "Nadam se", pozvavši ruskog predsednika da zajedno krenu ka vozilu.

Čitači sa usana naveli su da su zabeležene i rečenice čije značenje nije jasno - Tramp je upitao Putina: "Želiš li eksploziju", na šta je ruski lider odgovorio: "Dajte mi eksploziju" - Tramp je dodao: "To je gorivo za teret".

Tokom zajedničkog pojavljivanja pred kamerama, Tramp je uputio Putinu sugestiju da se rukuje sa njim "jer to ostavlja dobar utisak", što je ruski predsednik prihvatio.

Putin nije odgovarao na pitanja novinara o Ukrajini, dok su se lideri uputili na formalni deo sastanka, u kom su im se pridružili američki državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, kao i ruski zvaničnici.

Pre samita, Tramp je rekao da mu je cilj da "zaustavi ubijanje", ali nije mogao da precizira kada bi prekid vatre mogao da bude postignut

"Ne znam da li će to biti danas. Ali neću biti zadovoljan ako se ništa ne dogodi", rekao je Tramp iz predsedničkog aviona, upozorivši da će, ukoliko ne dobije konkretne odgovore, "posledice biti neophodne".

Na pitanje da li misli na nove sankcije ili trgovinske mere, Tramp je kratko odgovorio: "Ne moram da kažem. Biće veoma teških posledica". On je dodao da se nada skorom novom sastanku, potencijalno uz prisustvo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

(Tanjug)