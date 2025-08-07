Svet

AVION SE SRUŠIO U GUSTO NASELJENOM PREDGRAĐU: Ima poginulih, među žrtvama i ljudi na zemlji

Novosti online

07. 08. 2025. u 19:22

ŠEST osoba je poginulo kada se mali avion srušio u gusto naseljenom predgrađu Giturai, na severoistoku Najrobija u Keniji, rekao je danas zvaničnik.

АВИОН СЕ СРУШИО У ГУСТО НАСЕЉЕНОМ ПРЕДГРАЂУ: Има погинулих, међу жртвама и људи на земљи

Foto: Shutterstock

Među žrtvama su i dve osobe koje su bile na zemlji u trenutku pada aviona.

Za sada nije poznat tip letelice ili uzrok pada, preneo je Rojters.

Nije objavljeno ni koliko je putnika bilo u avionu. Policija nije mogla da pruži više detalja, a ni vojska još nije odgovorila na pitanja medija.

Istraga je u toku.

(Tanjug)

