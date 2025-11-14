BRISEL ZATVARA AMBASADU U SARAJEVU

BELGIJA zatvara ambasadu u Bosni i Hercegovini u sklopu ažuriranja diplomatske mreže, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Maksim Prevot.

Mariana Regoje

Belgija je Ambasadu BiH otvorila pre samo godinu dana, a osim u Sarajevu zatvoriće i ambasade u Gvineji, Maliju, Mozambiku, Kubi, Brazilu, Kini, Kuvajtu.

Prevot je najavio da će nova ambasada biti otvorena u Tirani.

Nove belgijske ambasade biće osnovane u Tirani, Vindhuku, Muskatu i Taškentu.

Prevot je to saopštio na platformi Iks, istakavši da je reč o modernizaciji i jačanju svog globalnog prisustva.

Zatvaranje ambasada se očekuje u periodu od 2026. do 2027. godine.

sputnikportal.rs

