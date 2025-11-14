BRISEL ZATVARA AMBASADU U SARAJEVU
BELGIJA zatvara ambasadu u Bosni i Hercegovini u sklopu ažuriranja diplomatske mreže, saopštio je potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Maksim Prevot.
Belgija je Ambasadu BiH otvorila pre samo godinu dana, a osim u Sarajevu zatvoriće i ambasade u Gvineji, Maliju, Mozambiku, Kubi, Brazilu, Kini, Kuvajtu.
Prevot je najavio da će nova ambasada biti otvorena u Tirani.
Nove belgijske ambasade biće osnovane u Tirani, Vindhuku, Muskatu i Taškentu.
Prevot je to saopštio na platformi Iks, istakavši da je reč o modernizaciji i jačanju svog globalnog prisustva.
Zatvaranje ambasada se očekuje u periodu od 2026. do 2027. godine.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
POZNAT UZROK POŽARA U DOMU PENZIONERA U TUZLI: Hitno se oglasilo tužilaštvo
14. 11. 2025. u 10:53
HOROR U STANARIMA: Muškarac ubio ženu sekirom u dvorištu porodične kuće
11. 11. 2025. u 18:10
"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini
09. 11. 2025. u 18:12
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)