ŠTA URADI SRBIN! Nikola Jović razneo Denver koji je ostao bez Nikole Jokića ko zna do kada (VIDEO)
Košarkaši Majami hita pobedili su Denver nagetse na domaćem terenu rezultatom 147:123 i upisali 18. trijumf od početka sezone.
Susret je obeležila povreda kolena Nikole Jokića koji nije završio utakmicu.
Naime, momak iz Sombora je par sekundi pre kraja druge četvrtine povredio koleno, nakon što ga je nagazio saigrač Spenser Džons. Do kraja se nije vraćao u igru, što je Majami iskoristio da napravi razliku u drugom delu i zabeleži ubedljivu pobedu.
Za 19 minuta na parketu, Jokić je ubacio 21 poen, uhvatio pet skokova i podelio osam asistencija. Pratio ga je Džamal Mari 20 poena i 11 asistencija, a Džons i Tim Hardavej Džunior su dodali po 16 poena. Brus Braun je ubacio 15 poena.
Srpski košarkaš Nikola Jović je sa druge strane ubacio 22 poena sa klupe i nastavio sa serijom dobrih partija. Zabeležio je i četiri skoka i pet asistencija. Norman Pauel je predvodio Majami sa 25 poena, dok je 20 postigao Haime Hakez. Kelel Ver i Endrju Vigins dodali su po 19 poena.
Majami je nastavio seriju dobrih rezultata započetu prethodne nedelje, što im je donelo uspon na tabeli Istočne konferencije. Sa tri trijumfa u nizu, ekipa Erika Spolstre stigla je do pete pozicije koja direktno vodi u plej-of.
Denver je pak vezao drugi poraz, ali pitanje je koliko će ostati bez Jokića i šta mogu bez Srbina.
