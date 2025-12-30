"TO SU NAŠE PARE" Kako blokaderi novom parolom pokušavaju da negiraju rezultate i relativizuju sve dobro što je urađeno godinama unazad?

"TO SU NAŠE PARE" parola je blokadera kojom pokušavaju da stalno negiraju rezultate i uspehe aktuelne vlasti i relativizuju sve ono što je dobro urađeno u prethodnim godinama. Taj njihov narativ o "našem novcu" je providna maska kojom pokušavaju da sakriju sopstvenu nesposobnost i godine u kojima su Srbiju doveli do ruba bankrota, kažu sagovornici "Novosti".

Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

Analitičar centra za društvenu Stabilnost, Predrag Rajić, kaže za "Novosti" da je odgovor na licemerje blokadera vrlo jednostavan i sadržan je u samim rezultatima koje narod vidi na svakom koraku.

- Taj njihov narativ o "našem novcu" je providna maska kojom pokušavaju da sakriju sopstvenu nesposobnost i godine u kojima su Srbiju doveli do ruba bankrota. Predsednik Vučić je pogodio pravo u centar kada ih je pitao – pa gde je taj "naš novac" bio dok ste vi bili na vlasti? Kako to da se tada tim istim novcem nisu gradile bolnice, škole i na stotine kilometara auto-puteva, nego su se fabrike katančile, a radnici ostajali na ulici dok su se džepovi pojedinaca iz bivšeg režima punili? - rekao je Rajić.

Foto: Predrag Rajić

Isitče da je razlika u tome što se danas narodnim parama upravlja domaćinski i odgovorno, te se taj novac vraća građanima kroz plate i penzije koje nezaustavljivo rastu, kroz najmodernije pruge i nove kliničke centre, a ne odlazi na privatne račune mašinskih mozgova.

- Oni koji danas blokiraju puteve zapravo pokušavaju da blokiraju napredak Srbije, jer znaju da protiv kilometara asfalta i stabilne ekonomije nemaju nikakve argumente osim puste demagogije. Dok oni nude blokade i povratak u prošlost, Srbija na čelu sa predsednikom Vučićem nudi rad, stabilnost i budućnost, jer dela govore više od svake njihove prazne priče - zaključuje Rajić.

Predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić u razgovoru za "Novosti" ističe da narodni novac pripada narodu i pravo zato građani na izborima biraju one kojima veruju da će njime odgovorno raspolagati.

FOTO: Novosti

Navodi da je razlika između ranijih vlasti i današnje politike suštinska, a računica vrlo jasna za one koji hoće da vide stvari kakve jesu.

- U periodu dužem od šezdeset godina, od završetka Drugog svetskog rata pa do 2012. godine, kroz sve prethodne režime, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva, dok je u najvećem broju slučajeva novac završavao u privatnim džepovima kroz loše privatizacije, korupciju i nevidljive projekte bez rezultata. Od 2013. godine, kada je Aleksandar Vučić preuzeo odgovornost za vođenje države, taj trend je prekinut. Za manje od deset godina izgrađeno je 623 kilometra auto-puteva, više nego u svih prethodnih šest decenija zajedno, uz neuporedivo veći godišnji tempo i istovremenu gradnju u svim delovima zemlje - navodi Vučinić.

Foto: TV Pink Printksrin

Kaže da ti putevi nisu trošak, već investicija jer donose investitore, nova radna mesta, razvoj turizma, poljoprivrede i industrije i direktno podižu kvalitet života građana.

- Zato narod godinama daje poverenje Aleksandru Vučiću, jer vidi gde ide svaki dinar i vidi rezultate, što blokadere verujem frustrira - zaključila je ona.