JEZIV SNIMAK IZ BIH: Posle sudara došlo do tuče, a onda seo u auto pa se zaleteo na ljude (VIDEO)
DVOJICA muškaraca, vozač i suvozač, su uhapšeni nakon što je najpre vozilo izazvalo sudar, potom je izbila tuča, kada je suvozač seo za volan i pokušao da pregazi učesnike tuče.
Sve se dogodilo u mestu Trnovi kod Velike Kladuše, a snimak ovog užasa objavili su mediji.
Na snimku se vidi automobil koji je izazvao udes tako što prešao u suprotnu tragu kolovoza, a prema nezvaničnim saznanjima sarajevskog Avaza, za volanom je navodno bio maloletnik.
U vozilu su se u trenutku udesa nalazile dve osobe, koje su se nakon toga zaustavile na proširenju, a onda je prvo izbio verbalni pa fizički sukob.
Nakon što je vozač dobio udarac u tuči, suvozač se vratio u automobil, seo za volan i pod punim gasom pokušao da pregazi osobe sa kojima se tukao.
Na snimku se vidi i da je jedna osoba povređena, a portal Avaza piše da je, prema nezvaničnim informacijama, ta osoba prebačena u bolnicu u Karlovcu.
Zvaničnih informacija o ovom incidentu nema.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu
