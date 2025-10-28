Region

ŠMIT ODLAZI IZ BIH? Federalni mediji: Neće se to desiti odmah, da ne bi bilo očigledno

Марија Стевановић
Marija Stevanović

28. 10. 2025. u 15:08

KRISTIJAN Šmit završio je karijeru u BiH, prenose federalni mediji. Njegov odlazak očekuje polovinom naredne godine.

ШМИТ ОДЛАЗИ ИЗ БИХ? Федерални медији: Неће се то десити одмах, да не би било очигледно

Kristijan Šmit, Foto Tanjug

„Neće se to desiti odmah, da ne bi bilo očigledno, ali Šmit je prošlost”, rekao je jedan od diplomatskih izvora za portal Politički.ba.

Drugi precizira da se odlazak očekuje u prvoj polovini naredne godine.

Sagovornici navode i da to ne znači gašenje Kancelarije visokog predstavnika, kao ni Bonskih ovlašćenja. One ostaju, ali kao krajnje sredstvo.

Veliko je i pitanje šta će se dešavati sa brojnim odlukama visokih predstavnika.
Naime, ovakva promena na čelu OHR-a, uz to, otvara pitanje sudbine nekih od ključnih odluka visokih predstavnika. Posebno je u žiži status državne imovine.

Kako navodi sarajevski medij, Šmit je već preduzeo i prvi korak u tom smeru najavljujući "omekšanje" dosadašnjih odluka visokih predstavnika u vezi s tim.

Šmit je u BiH došao 1. avgusta 2022. godine.

(Sputnjik)

