ZASTRAŠUJUĆI IZVEŠTAJ: Populacije 45% vrsta ptica selica u opadanju, svakoj devetoj vrsti preti izumiranje

POPULACIJE 45 odsto vrsta ptica selica u svetu su u opadanju, a svaka deveta vrsta suočava se sa pretnjom od izumiranja, pokazuje novi izveštaj o stanju populacija ptica u svetu, predstavljen na Globalnom samitu o selidbenim putevima ptica, održanom 10. i 11. septembra u Najrobiju, a kome su prisustvovali i predstavnici Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

foto: Drustvo za zastitu ptica

Učesnici samita, među kojima su predstavnici vlada, naučnici, nevladine organizacije i finansijske institucije, potpisali su Najrobijsku deklaraciju o selidbenim putevima ptica, koja obavezuje potpisnike na jačanje napora i saradnje u zaštiti ptica selica i njihovih staništa preko državnih granica.

Deklaracija i opredeljena sredstva predstavljaju značajan korak napred u koordinisanom globalnom odgovoru na potrebu za očuvanjem selidbenih koridora.

Kako se navodi u današnjem saopštenju Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, padovi brojnosti su posledica faktora izazvanih ljudskim delovanjem: invazivnih vrsta, intenziviranja poljoprivrede, klimatskih promena i neodrživog lova.

Vrste koje zavise od morskih staništa, šuma i priobalnih močvara su u posebno lošem stanju, a među najugroženijima su morske ptice i ptice močvarice.

Izveštajem je potvrđeno izumiranje tankokljune carske šljuke 2025. godine, vrste poslednji put zabeležene u Maroku 1995.

Reč je o prvom globalnom izumiranju ptičje vrste na kopnenom području Evroazije i Afrike u poslednjih nekoliko vekova, dok je za još šest vrsta selica potvrđeno ili se sumnja da su nestale u poslednjih 150 godina.

Izveštaj beleži i razloge za nadu: kada se duž celokupnog selidbenog puta izmene poljoprivredne, ribolovne i prakse upravljanja zemljištem, populacije ptica reaguju pozitivno.

Glavni naučnik organizacije BirdLife International i glavni urednik izveštaja Stjuart Bačart rekao je da pad brojnosti ptica selica otkriva sve veći pritisak na prirodne sisteme od kojih zavisimo, ali da se na ovaj problem može uticati.

-Nauka je podjednako jasna: zaštita prirode daje rezultate. Koordinisano delovanje može sprečiti izumiranja i pomoći populacijama da se oporave. Rešenja postoje; ono što je sada potrebno jeste njihova primena na nivou čitavih selidbenih puteva, kazao je Bačart.

Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije podsećaju da više od dve milijarde ptica selica svake godine preleće Srbiju.

-Naša je obaveza da im pružimo bezbedan boravak i prelet, da sačuvamo ključne predele i staništa i time pomognemo svetske napore za zaustavljanje gubitka biološke raznolikosti, rekao je izvršni direktor tog društva Milan Ružić.

Izveštaj ukazuje da je selidbeni put široka međusobno povezana mreža ključnih lokacija i staništa koja ptice selice podržavaju tokom celogodišnjeg putovanja, pa prekid ili oslabljivanje jedne karike ugrožava čitav lanac.

Od te međusobne povezanosti polazi Globalni program selidbenih puteva ptica (Global Flyways Programme) organizacije BirdLife International, koja okuplja 125 partnera u 120 zemalja.

Program ima za cilj zaštitu i obnovu čitavih selidbenih puteva, kroz saradnju partnera od gnežđenja, preko odmorišta tokom seoba, do zimovališta.

Generalni direktor organizacije BirdLife International Martin Harper rekao je da je izveštaj o Stanju populacija ptica u svetu nedvosmislen, ali da Najrobijska deklaracija predstavlja prekretnicu.

-Potrebno je da svi daju svoj doprinos. To znači vlade, poslovni sektor i civilno društvo. Razvojne banke odgovaraju na ovaj izazov. Partnerstvo BirdLife International spremno je da deluje. Sada su nam potrebni i drugi koji će se uključiti kako bismo preokrenuli trend opadanja i sačuvali ove čudesne migracije ptica i za naredne generacije, zaključio je Harper.

Tanjug

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